Desde anoche, la camiseta de Carlos Arroyo cuelga del techo del Coliseo Roberto Clemente junto al de otras glorias que defendieron los colores de los Cangrejeros de Santurce. Pero aunque sean los colores santurcinos, el acto significó más debido a que el histórico recinto fue además escenario de muchas grandes actuaciones de Arroyo con el equipo nacional de Puerto Rico.

Con una sencilla ceremonia en el medio tiempo del encuentro ante los campeones Vaqueros de Bayamón, la gerencia de los Cangrejeros retiró el número siete que Arroyo lució durante la conquista de cinco campeonatos en seis temporadas con la escuadra anaranjada y azul.

PUBLICIDAD

“Estoy sin palabras. Gracias a Dios que no me pusieron a hablar porque no me iba a salir nada”, fue lo primero que dijo Arroyo tras el reconocimiento. “Es un honor. Y un orgullo bien grande. Estar allá arriba con mis compañeros significa mucho para mí. Hay mucha historia en esta cancha, así que esperamos que en el futuro sigan subiendo más camisas. De eso se trata”.

La camiseta con el número siete fue colocada en el centro, y quedó flanqueada por la del 5 que utilizó Orlando ‘Guayacán’ Santiago, el 12 de Rolando Hourruitiner, el 4 de José ‘Piculín’ Ortiz, el 13 de Teófilo ‘Teo’ Cruz, y el 54 del fenecido Robert ‘Tractor’ Traylor.

Arroyo jugó con Santurce entre los años de 1998 al 2003 y luego en el 2015.

“Me siento afortunado de haber sido parte de esta franquicia por muchos años y de haber logrado lo que logramos. Me hubiese encantado seguir aquí y jugar en la NBA a la vez. Sabrá Dios lo que hubiésemos logrado”, agregó Arroyo, quien acudió al partido acompañado por su madre, Glorián Bermúdez, y de su esposa, Xiomara Escobar.

Carlos Arroyo se confunde en un abrazo con su excompañero de la Selección Nacional, el dirigente de los Cangrejeros Larry Ayuso. ( David Villafane/Staff )

Para el acto estuvieron presentes figuras como el presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Ricardo Dalmau, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos; el apoderado de los Cangrejeros, Noah Assad; y el excanastero Alex Falcón, excompañero de Arroyo en Santurce.

Arroyo, abrazado con Moncho Loubriel, mascota de los Vaqueros de Bayamón y amigo del canastero, bajó la cabeza tratando de contener la emoción mientras se proyectaba en las pantallas del Clemente un video con algunas de sus mejores jugadas con el uniforme cangrejero, aunque no se pudo quedar fuera la escena de las Olimpiadas de Atenas 2004 en la que sacudió la parte frontal de su camisa en el histórico triunfo ante Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Este recibió una camiseta suya enmarcada y una de las actuales con su número, antes de recibir las felicitaciones de figuras como José Juan Barea, los dirigentes de Bayamón y Santurce, Nelson Colón y Larry Ayuso, y con los exenebeístas Mario Chalmers y Michael Beasley, quienes fueron compañeros de Arroyo con el Heat de Miami. Beasley es refuerzo de los Cangrejeros y Chalmers jugó varios partidos como importado de los Indios de Mayagüez.

“Es bien merecido. Por todo lo que hizo por el baloncesto para Puerto Rico y para Santurce. Y lo que Santurce hizo por él, que le ayudó a prepararse para el próximo nivel. Así que es una noche grande para él y para su familia. Espero lo haya disfrutado”, dijo Barea sobre su excompañero del equipo nacional.