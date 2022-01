El armador Iván Gandía tiene una lesión en el pie izquierdo y no podrá jugar en la ventana de la FIBA de febrero y que forma parte del proceso de clasificación a la Copa del Mundo del 2023, informó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Gandía se une en la lista de lesionados de la Selección al tirador Gian Clavell, quien se rehabilita de una lesión, agregó el presiente de la Federación, Yum Ramos.

Puerto Rico juega el 24 y 27 febrero en la segunda ventana FIBA clasificatoria para la Copa del Mundo 2023.

Gandía tiene una fascitis plantar en su pie izquierdo, detalló Ramos según una conversación que tuvo el jugador con el gerente general de la Selección, Carlos Arroyo.

“Va a estar un par de meses fuera”, dijo Ramos.

El jugador sufrió la lesión mientras jugaba en la liga de Eslovaquia como refuerzo del equipo Inter Bratislava.

Clavell, por su parte, no estará disponible para la ventana de febrero porque rehabilita de una operación a la que se sometió en diciembre. Clavell está en Ucrania en el equipo Budivelnyk y no juega desde noviembre. Al momento de este escrito no hay detalles de qué fue operado el escolta.