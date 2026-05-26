Cleveland. Los Knicks de Nueva York se comprometieron con Jalen Brunson hace cuatro años, fichándolo como agente libre y construyendo su equipo en torno a él.

Brunson demostró que tomaron la decisión correcta al llevarles a la Final de la NBA por primera vez desde 1999.

El base All-Star promedió 25.5 puntos y 7.8 asistencias durante la barrida de Nueva York a los Cavaliers de Cleveland la final de la Conferencia Este, ganando el Trofeo Larry Bird como MVP de la serie. El lunes, cuando los Knicks aplastaron a Cleveland por 130-93 en el cuarto partido, logró 15 puntos y cinco asistencias.

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“Es un honor estar aquí, en esta ciudad y en esta organización”, dijo Brunson, sentado codo con codo con sus ex compañeros de la Universidad de Villanova Josh Hart y Mikal Bridges. “No lo cambiaría por nada del mundo”.

Jalen Brunson UNANIMOUSLY wins Eastern Conference Finals MVP 🏆



Well deserved 👏 pic.twitter.com/dcoyA0VNHu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2026

“Todavía estamos escribiendo nuestra historia, pero me gusta el viaje en el que estamos ahora mismo”.

El escepticismo abundaba en la liga cuando Nueva York extendió un contrato de cuatro años y 104 millones de dólares al entonces guardia de los Dallas Mavericks en 2022. Brunson silenció a muchos críticos cuando promedió 24.0 puntos en su primera temporada, y luego sumó tres selecciones consecutivas para el All-Star.

Tras ayudar a los Knicks a alcanzar las finales del Este en 2025, cuando perdieron contra los prometedores Indiana Pacers, Brunson fue el mejor jugador de la serie de principio a fin contra los Cavaliers. En el primer partido, su obra maestra de 38 puntos impulsó la remontada de Nueva York desde una desventaja de 22 puntos en el último cuarto.

“Se esfuerza al máximo. Es un ejemplo de ello”, dijo Karl-Anthony Towns, pívot de los Knicks. “Cree en ello, y nos lo demuestra cada día a todos nosotros y nos impulsa a ser mejores”.

La ética de trabajo de Brunson impresionó al instante al entrenador de Nueva York, Mike Brown, cuando fue contratado el verano pasado, y luego le obligó a cambiar sus hábitos de sueño durante la temporada, ya que el jugador de 29 años iba a por todas en los entrenamientos matinales. Esto llevó a Brown a comparar su determinación con las leyendas del baloncesto Stephen Curry y Tim Duncan.

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“Su fuerza silenciosa, todo el tiempo, es lo que todos tienen en común”, dijo Brown. “La ética de trabajo de Jalen es fuera de serie y me hace ajustar porque va tan duro todos los días. Cuando tu líder es así, es fácil ser entrenador”.

Posteriormente, los Knicks incorporaron a Bridges y Hart mediante traspasos, y adquirieron a Towns de los Minnesota Timberwolves como última pieza del rompecabezas. Ese núcleo de cuatro está ahora a sólo cuatro victorias de dar a la franquicia su primer título de la NBA desde 1973.

“No hay ningún jugador, ningún otro guardia con el que quisiera estar en esta posición que con J.B.”, dijo Bridges.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.