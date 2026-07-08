Nueva York. Jalen Brunson se ha sometido a una operación en la muñeca izquierda y se espera que vuelva a las canchas cuando los Knicks de Nueva York comiencen a defender su título de la NBA, según informó el martes una persona con conocimiento de los detalles.

Se espera que el MVP de la Final de la NBA retome sus actividades baloncestísticas a finales de este verano, según ha declarado esta persona a The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no se ha hecho ningún anuncio sobre la intervención a la que se sometió Brunson.

La noticia de la operación de Brunson la dio a conocer por primera vez SNY.

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Brunson, que es zurdo, no dejó que la lesión en la muñeca le frenara en el camino de los Knicks hacia su primer título desde 1973. Anotó 45 puntos cuando los Knicks se hicieron con el título en el quinto partido, disputado en San Antonio, tras sumar 36 en el cuarto partido, en el que protagonizaron una remontada histórica tras ir perdiendo por 29 puntos.

El base promedió 32.6 puntos en la final.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.