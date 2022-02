En la Copa del Mundo FIBA China 2019, el canastero Javier Mojica fue autor de uno de los mejores momentos del equipo nacional de Puerto Rico al colar un decisivo canasto que le dio a los boricuas un triunfo sobre Irán.

Y en mayo del 2021, después de más de una década sudando la camiseta, fue parte de una ola de jugadores que anunció su retiro de la selección nacional como Ramón Clemente, Ángel Rodríguez, Alexander Franklin y David Huertas, poco antes del Repechaje Olímpico celebrado en Belgrado, Serbia.

El jueves, en la práctica del seleccionado en el Coliseo Roberto Clemente, su presencia y su energía eran notables sobre el tabloncillo.

“Se siente muy bien. Contento, orgulloso y agradecido de saber que aún tengo esta oportunidad de representar a Puerto Rico”, dijo el canastero de 37 años. “Como siempre, vengo a hacer de todo. Traer un poco de energía… liderazgo…lo que sea para ayudar al equipo”.

El defensa de los Vaqueros de Bayamón, quien ha estado ligado al programa nacional adulto desde 2008, regresó al equipo nacional que el jueves y el domingo de la semana próxima jugará contra Estados Unidos y Cuba en Washington, D.C. y La Habana, respectivamente.

“Siempre es un honor jugar para mi país, para mi patria”, comentó el jugador. “Pero en el momento en que me retiré fue el mejor para mí, para poder enfocarme un poco más en mi carrera fuera del equipo nacional. Fue una decisión que tuve que tomar para hacerlo bien. Pero sigo siendo baloncelista y creo que estoy en uno de mis mejores momentos como jugador, por lo que cuando se dio esta oportunidad, no pude dejarla pasar y gracias a Dios, estoy aquí”, manifestó.

Además de su capacidad de anotar, Mojica le devuelve al equipo nacional un jugador de mucha pasión y experiencia internacional, lo que el canastero espera pueda ser algo a transmitirle al resto del equipo para los dos importantes partidos de la semana próxima.

“Ese es mi estilo de juego. Es lo que me ha ayudado. Tener intensidad y energía. Y creo que eso los otros jugadores jóvenes van a ver eso y eso se contagia. Eso es lo que voy a traer y la energía siempre va a estar ahí. Y si no la hay, voy a gritar y a dejarles saber a los demás que estamos en un nivel muy alto como para que no haya”, afirmó.

El presidente de la Federación de Baloncesto, Yum Ramos, dijo que las puertas siempre estuvieron abiertas para Mojica y para otros canasteros que optaron por el retiro del equipo nacional. Y que lo siguen estando.

“Los que están en la selección son los que quieren estar”, expresó Ramos. “Mojica es un gran veterano que lleva en la selección desde el 2008. Trae mucha energía y su veteranía va a ser trascendental en este equipo”.

Mojica solo dice sentirse agradecido.

“Siempre que me inviten voy a estar disponible para representar a Puerto Rico. Creo que mi trabajo fuera de la cancha me ha ayudado a tener la condición que tengo ahora mismo y si se da la oportunidad siempre voy a decir que sí. Muy agradecido”, concluyó.