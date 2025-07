Chris Duarte anotó 19 de sus 29 puntos en la primera mitad y los Vaqueros de Bayamón abrieron el viernes la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una arrolladora victoria por 91-75 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez.

No hubo escasez de drama en el primer juego entre los dos mejores equipos de la liga a juzgar por su plantilla y que finalizaron la temporada regular en la cima de la tabla global.

Javier Mojica y Walter Hodge Jr. protagonizaron un altercado en el tercer periodo que finalizó con ambos veteranos siendo expulsados tras irse a las manos después de un largo careo.

PUBLICIDAD

Se caldean los ánimos en Bayamón. Careo entre Javier Mojica y Walter Hodge Jr. @primerahora #BSN pic.twitter.com/EYOhllIrOX — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 19, 2025

La situación escaló aun más cuando Mojica se dirigía a los camerinos del Rubén Rodríguez y fue confrontado por un preparador físico de Santurce que solía trabajar en Bayamón.

Se formó en el pasillo que da a los camerinos del Coliseo Rubén Rodríguez, luego de que Javier Mojica y Walter Hodge Jr. fuesen expulsados. @primerahora #BSN pic.twitter.com/qxQK0wrrYk — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 19, 2025

El próximo partido de la final de la Conferencia A será este domingo en el Coliseo Rubén Rodríguez. Existe la posibilidad de que Mojica y Hodge Jr. sean suspendidos y no vean acción en el siguiente encuentro.

“Son los playoffs. Ambos son jugadores competidores y el primer juego siempre hay muchas emociones envueltas. Eso es algo que puede pasar. Es cuestión de ahora bajar los ánimos e ir juego a juego”, dijo Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros, a preguntas de Primera Hora después del encuentro.

“Ellos (Javier Mojica y Walter Hodge Jr.) se entienden. Llevan años en esto. Cosas como estas van a pasar. Los dos equipos sabemos el nivel que tenemos y lo que espera el fanáticos. Hay mucha presión de ambos lados. Todos queremos que las cosas salgan bien. Emociones como esas entre los jugadores van a pasar porque ellos son los que están allá adentro dándose golpes y jugando físico... Hay que ver qué sucede. Si hay suspensiones, haremos los ajustes que tengamos que hacer, pero es una serie muy larga. Son siete juegos”, continuó.

La realidad es que, más allá del encontronazo entre Mojica y Hodge Jr., Bayamón desarticuló a Santurce en gran medida gracias a su sofocante defensa.

Los Cangrejeros no pudieron imponer el juego físico que los destacó durante los cuartos de final ante los Criollos de Caguas y encestaron solo el 36 por ciento (23/63) de sus tiros de campo. Además, la escuadra de la capital fue superada, 42-36, en rebotes y, 15-8, en asistencias.

PUBLICIDAD

Duarte salió lesionado del desafío en un momento del tercer parcial por lo que Dalmau describió como tensión en el músculo isquiotibial (hamstring). Sin embargo, espera que vea acción el domingo en el Clemente.

Stephen Thompson Jr. fue el segundo líder ofensivo de los Vaqueros con 17 puntos, saliendo del banco. JaVale McGee dominó la pintura con un doble-doble de 15 unidades y 12 rebotes. Danilo Gallinari aportó solo nueve tantos.

El importado John Jenkins fue el mejor de los Cangrejeros con 14 puntos. Los otros dos refuerzos de Santurce, Ian Clark y Kenneth Faried, pasaron por debajo del radar. Clark agregó apenas siete unidades, mientras que Faried sumó seis tantos y atrapó nueve rebotes.

Ángel Matías sacó la cara por el elenco nativo de los crustáceos con 12 puntos. Ángel Rodríguez, por su parte, tuvo un pobre desempeño al terminar con ocho unidades, luego de fallar ocho de sus 11 disparos.

“Fue un buen juego de Bayamón y pésimo juego de nosotros. Muchas cosas fallaron. No te puedo decir una ni dos. Fueron muchas cosas. Mentalmente no pudimos lidiar con muchas cosas. Nos salimos del ‘gameplan’, dejamos de ejecutar. Tuvimos un primer ‘quater’ excelente. Fuera de ese primer ‘quater’, no fuimos el mismo equipo y contra un equipo así no se puede cometer estos errores y jugar de esta manera”, admitió Nelson Colón, técnico de los Cangrejeros, a este medio mientras salía del Rubén Rodríguez.

Santurce abrió el primer parcial con un gancho de Piñeiro y una güira de Rodríguez para irse al frente, 4-0, con 8:13 en el reloj. Bayamón respondió con un canasto en la pintura de Gallinari y un triple de Duarte para darle vuelta al marcador en menos de un minuto.

PUBLICIDAD

Ambos quintetos procedieron a dar una demostración de su poderío ofensivo e intercambiaron la ventaja en múltiples ocasiones hasta que los Cangrejeros lograron alejarse por 20-15 con un avance de ocho puntos, cuando restaban 1:43.

Duarte detuvo el avance con un tiro detrás del arco, que rápidamente fue contestado por uno de John Jenkins. Sin embargo, el alero dominicano cerró el primer periodo con otro triple que redujo la delantera de los crustáceos a 23-21.

Duarte empató el juego, 25-25, con un canasto en la zona pintada tras un ‘eurostep’ que puso a bailar a la defensa visitante. Ese fue el comienzo de un ‘rally’ de 11 puntos que pusoa los Vaqueros arriba, 34-25, con 6:23 por jugar en la primera mitad. Siete de esas 11 unidades las metió el quisqueyano natural de Puerto Plata.

Santurce intentó frenar la ofensiva de los máximos campeones con dos visitas a la línea de los suspiros, pero de nada sirvió porque poco después Bayamón se alejó por 12 puntos (42-30) después de dos tiros libres de Stephen Thompson Jr.

Esa visita de Thompson Jr. a la línea fue a raíz de la tercera falta personal de Angelito. De inmediato, el estelar armador salió del partido por el resto de la primera mitad para evitar cometer una cuarta falta. Duarte volvió a hacer de las suyas en el cierre del segundo parcial para aumentar la ventaja de los Vaqueros a 44-35 de cara al descanso.

Clark cometió una falta en los primeros segundos del tercer parcial mientras Duarte lanzaba desde el perímetro. El dominicano metió los tres intentos. Acto seguido, McGee aumentó la diferencia a 14 puntos (49-35) con un tiro debajo del canasto.

PUBLICIDAD

Luego, Piñeiro se fue en una escapada y trató de encestar una güira, pero recibió un bloqueo de Duarte que le permitió a McGee realizar un donqueo en transición que levantó de sus asientos a las más de 10,000 personas que se dieron cita al “Rancho”. Pero el dominicano pidió salir del juego cuando quedaban 8:24 por molestías en una pierna.

Pese a perder momentáneamente a su mejor jugador, Bayamón tomó total control del partido y se despegó por 22 puntos tras un ataque debajo del canasto de McGee cuando restaban 3:35 del tercer periodo.

Al minuto, los ánimos se calderaron, Mojica y Hodge Jr. protagonizaron un largo careo. Ambos veteranos canasteros intercambiaron palabras por varios minutos hasta que Hodge Jr. le tocó la cara a Mojica. El experimentado escolta de los Vaqueros contestó con lo que pareció ser una leve cachetada y tuvieron que ser separados.

Tanto Mojica como Hodge Jr. fueron expulsados, luego de los árbitros decretar dos faltas descalificatorias, pero el drama no terminó ahí. Mientras Mojica se dirigía al camerino, un preparador físico de Santurce lo confrontó.

La seguridad de Bayamón, incluyendo a Alfredo “Piraña” Morales (miembro de la gerencia de los Vaqueros), intervino antes de que la situación escalara a mayores. La persona fue escolta fuera del coliseo y el capitán de los máximos campeones esperó unos minutos antes de entrar al camerino.

Después de todo esto, Duarte reingresó al desafío y Bayamón aguantó el empuje de los Cangrejeros y se fue al cuarto periodo al frente por 71-51 tras una güira de Gary Browne en los últimos segundos.

Los Vaqueros abrieron el último parcial con una corrida de siete puntos para aumentar la brecha a 78-51 con 8:25 del tiempo reglamentario. Sin Hodge Jr. y con Angelito en problemas de falta, Santurce nunca descifró la forma de disminuir el margen y cayó por 24 puntos.