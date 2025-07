Bayamón. Quedaban tres minutos del tercer parcial cuando Javier Mojica y Walter Hodge Jr. iniciaron una discusión que terminó con ambos veteranos expulsados del primer juego de la final de conferencia entre los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce.

Mojica no logró atrapar un pase en transición de Stephen Thompson Jr. En su intento por completar la jugada, el escolta de 40 años chocó con una persona sentada en primera fila, justo al lado del canasto.

Fue entonces cuando Hodge Jr. de 38 años se le acercó y le dijo algo que no se pudo entender a simple vista.

PUBLICIDAD

Mojica, quien tiene 19 temporadas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en sus costillas, reaccionó de inmediato y empezó a intercambiar palabras con el experimentado armador.

La discusión se extendió hasta el otro lado de la cancha, donde Hodge Jr. cometió una falta personal sobre Mojica durante un saque de balón.

Con Danilo Gallinari de un lado y Kenneth Faried en el otro, Mojica siguió vociferando cosas que no se pueden escribir en este medio. Hodge Jr., que cuenta con 13 temporadas de experiencia en el BSN, lo ignoró en un principio, pero no tardó en contestarle mientras el público le gritaba “Mojica es tu papá”.

Lo que parecía ser una simple discusión entre dos competidores escaló a mayores cuando Walter le tocó el rostro dos veces a Mojica, y este le respondió con un leve contacto en la cabeza.

Ambos fueron echados del partido que los Vaqueros ganaron por un amplio margen de 95-71 frente a los Cangrejeros, para tomar ventaja de 1-0 en la final de la Conferencia A del BSN.

Un altercado como este podría resultar en multas y suspensiones de cara al segundo duelo, que se celebrará el domingo en el Coliseo Roberto Clemente, donde Santurce no ha perdido en lo que va de postemporada.

Se caldean los ánimos en Bayamón. Careo entre Javier Mojica y Walter Hodge Jr. @primerahora #BSN pic.twitter.com/EYOhllIrOX — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 19, 2025

“Vamos a ver cómo termina esta situación. No sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que lo que vimos hoy no refleja lo que nosotros somos como equipo y lo que estamos buscando”, comentó Nelson Colón, dirigente de Santurce, al salir del Coliseo Rubén Rodríguez. “En algún momento las cosas se salieron de control y se juntó el hambre con las ganas de comer. Lo que estaba mal se puso peor, pero nada. Lo bueno de esto es que es solamente un juego, así que mañana (hoy) nos reagrupamos y volvemos a casa el domingo”.

PUBLICIDAD

Nelson conoce muy bien tanto a Mojica como a Walter. Dirigió a Javier por siete temporadas en Bayamón y atraviesa este año su primera campaña como mentor de Hodge Jr., aunque se habían enfrentado en múltiples ocasiones. Por eso, el incidente que protagonizaron el viernes en el “Rancho” le tomó por sorpresa.

“Definitivamente, (me extraña que esto pase entre dos veteranos que se conocen). Máxime sabiendo lo que se está jugando aquí, lo que esperamos y lo que queremos hacer, pero somos humanos. A veces las emociones se van por encima y no las podemos controlar. Esas cosas pasan, pero ojalá que no pasen más y podamos jugar básquetbol”, indicó Colón.

Hodge Jr., Sexto Hombre del Año, finalizó el partido con apenas cuatro puntos tras cinco de sus seis tiros de campo, dos rebotes y una asistencia en 13:51 minutos. Mojica, por su parte, apenas sumó dos puntos, ambos desde la línea de los suspiros, en 9:27 minutos de juego. Pero, como suele suceder en el BSN, el drama no concluyó con la expulsión de ambos jugadores.

Walter fue el primero en ingresar al túnel que conduce a los camerinos, pero cuando le tocaba el turno a Mojica, fue confrontado de forma agresiva por el preparador físico de Santurce, quien solía trabajar con los Vaqueros bajo la administración de Yadier Molina y Melvin Román, confirmaron múltiples personas a Primera Hora .

Se formó en el pasillo que da a los camerinos del Coliseo Rubén Rodríguez, luego de que Javier Mojica y Walter Hodge Jr. fuesen expulsados. @primerahora #BSN pic.twitter.com/qxQK0wrrYk — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 19, 2025

La persona tuvo que ser escoltada por el equipo de seguridad que custodia ese pasillo en el que DeMarcus Cousins también perdió el control en aquel memorable juego hace poco más de un mes.

PUBLICIDAD

“Es bien importante que las cosas no escalen a más. Por eso hablamos de las emociones. Es el primer juego y las emociones se fueron un poco. Ahora, hay que sacar las emociones a un lado y empezar a jugar baloncesto”, señaló Christian Dalmau, entrenador de los Vaqueros. “Un jugador como Mojica me hace muchas cosas, así que yo lo necesito en cancha”, continuó.

Fuera del careo entre Hodge Jr. y Mojica que empañó el inicio de la final de conferencia, Chris Duarte fue quien se robó el espectáculo dentro del tabloncillo con 29 puntos, ocho rebotes y dos asistencias.

Duarte salió del partido en el tercer periodo por molestias en los músculos isquiotibiales, pero regresó pocos minutos después. Dalmau entiende que estará disponible para el desafío del domingo.