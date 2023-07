Guanajuato, México. Tras una derrota por 37 puntos ante Canadá el lunes, el entrenador de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, Jerry Batista, comenzó en rueda de prensa post-partido felicitando al equipo canadiense por su victoria. Acto seguido, estalló contra el arbitraje.

“Esto no es baloncesto. Es a puño limpio. Es lucha libre”, expresó el piloto de Puerto Rico, que vio caer su marca a 2-1 en la AmeriCup 2023, que se disputa en el Domo de la Feria de León, en México.

“No tiene que ver con el resultado. Lo digo desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Canadá simplemente sacó provecho de la situación, de la manera en que se dejó jugar. Golpean, se quedan los tres segundos en la pintura (y así sucesivamente)”, añadió.

Canadá se desquitó de Puerto Rico tras ser superada por el combinado patrio en las semifinales de la edición 2021 de la AmeriCup.

La alera Jazmon Gwathmey fue expulsada en el primer parcial tras recibir una doble técnica. Luego, en el cuarto periodo, la capitana Pamela Rosado también fue enviada a los camerinos por un codazo.

“Yo llevo dirigiendo muchos años en el baloncesto internacional. Nunca me había pasado esto”, prosiguió Batista.

“Esto no sucedió en el Mundial y otros torneos. Es desde los Centroamericanos para acá. Y no solamente con nosotros. He visto juegos que pasan demasiadas cosas. Un equipo como ese (Canadá) te agarra, te empuja. No deja moverte y los árbitros no pitan. Nosotros nos frustramos. Lo de Jazmon fue mal de su parte. Perdió la compostura. Pero un árbitro experimentado hubiese manejado mejor la situación”, destacó.

Puerto Rico enfrenta el martes a México en su último compromiso de la fase de grupos.

Jazmon Gwathmey fue expulsada del encuentro en el primer parcial. ( Josian Bruno Gómez )

Las expulsiones del lunes no afectarían la presencia de Gwathmey y Rosado en dicho compromiso.

“En el caso de Pamela fue diferente, aunque creo que la primera técnica no lo fue. El básquetbol ha cambiado demasiado. Pero hay que darles (a Canadá) crédito. Nos desarticularon ofensivamente. Nos pasó lo de Jazmon, luego se lastimó Arella (Guirantes) y no metimos la bola. Ahora toca reagruparnos y sacar provecho de esto”, concluyó.

Guirantes se lesionó el tobillo durante el primer parcial, pero retornó al tabloncillo a partir del segundo periodo.

Anotó apenas siete puntos.