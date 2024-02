Filadelfia. Joel Embiid puede olvidarse de un segundo premio como Jugador Más Valioso.

Los 76ers solo pueden esperar que Embiid tenga cierta recuperación y regrese esta temporada del procedimiento al cual se someterá esta semana para corregir una lesión del menisco lateral en su rodilla izquierda.

Pero no queda duda que, dada la naturaleza de la lesión, es posible que Embiid esté fuera por una significativa cantidad de tiempo.

Embiid fue nombrado como uno de los titulares por la Conferencia del Este para el Juego de Estrellas de la NBA, la séptima vez en su carrera en que consigue integrar el equipo. Los 76ers tendrán una seguidilla de tres partidos en casa esta semana que abre el lunes frente a Dallas, el comienzo de una extensa ausencia para un equipo que ha tropezado sin él. — Filadelfia tiene marca de 4-10 sin Embiid esta campaña.

Embiid se lesionó en la derrota del martes ante los Warriors de Golden State y se sometió a una resonancia magnética que reveló la extensión de la lesión.

Embiid ya se había perdido 14 encuentros esta temporada y con lo que perdió la oportunidad de ser elegible a su segunda MVP consecutivo. De acuerdo con el nuevo contrato colectivo, los jugadores tienen requerido, en casi todas las instancias, disputar 65 duelos de campaña regular para ser elegibles a los galardones como MVP y los equipos All-NBA.

“Hemos tenido algunos desempeños tambaleantes”, dijo la semana pasada el entrenador de los 76ers Nick Nurse. “Luego como que nos metimos en una senda y tuvimos algunos buenos. Hemos obtenido muchas victorias fuera de casa sin él. Ya medio que sabíamos, tenemos que ser capaces de sobrevivir sin él”.

Saludable, Embiid ha tenido actuaciones para ser considerado MVP y es el líder anotador por partido en la liga, promediando 35.3 puntos, así como 11,3 rebotes y 5.7 asistencias. Anotó un récord de franquicia de 70 puntos, así como 18 rebotes el 22 de enero en la victoria 133-124 ante San Antonio.

Embiid dijo el mes pasado que no estaba preocupado por ganar otro premio de Jugador Más Valioso. Está enfocado en ayudar a que los 76ers ganen su primer anillo de campeón de la NBA desde 1983.

“Ya lo he conseguido”, expresó Embiid. “Si tengo la oportunidad de conseguir un segundo, lo haré. No me voy a forzar ni obsesionarme por eso. Mi juego siempre hablará por sí solo. Estamos ganando, eso es lo principal. Debemos continuar ganando y ustedes ponen las estadísticas para la conversación del Jugador Más Valioso, eso es grandioso también. Pero, al final del día, si algo está sucediendo y yo no puedo cumplir el requisito de la cantidad de juegos disputados para calificar para eso, pues así tendrá que ser”.