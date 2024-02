Miami . Si alguien sabe las características que necesita un mánager para dirigir en las Grandes Ligas lo es el venezolano Oswaldo “Ozzie” Guillén, el primer piloto latino que ganó una Serie Mundial.

Y tras la derrota que los Tiburones de la Guaira de Venezuela sufrieron el domingo ante los Criollos de Puerto Rico por 6-2, Guillén opinó que Yadier Molina tiene los credenciales para tomar las riendas de un equipo en las Mayores.

“Yo creo que los credenciales de Yadi están ahí por la carrera que ha tenido. Yo pienso que Yadier era mánager cuando no era mánager, ósea cuando estaba jugando. Es un tipo que sabe mucho de béisbol y creo que se está preparando y aquí lo está demostrando”, opinó Guillén.

Las expresiones de Ozzie son respaldadas por un sólido comienzo de los Criollos en la Serie del Caribe, tras registrar una marca de 3-1 y estar el lunes a una victoria de clasificar a las semifinales. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que lleva en esta nueva etapa como mánager, el resumé de Molina va más allá. Dirigió a los Navegantes de Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Puerto Rico en el Clásico Mundial y conquistó el campeonato de la pelota invernal con Caguas en su primera temporada como piloto.

“Yo creo que su habilidad y su conocimiento de juego está ahí“, sostuvo el técnico venezolano.

Pese a los elogios de Guillén, este comentó que la habilidad de Molina como mánager no será lo único que necesitará para algún día ser el mandamás de un equipo en las Mayores. Pues de acuerdo con el piloto de los Tiburones, para dirigir en las Grandes Ligas también se necesita tener conexiones en las altas gerencias de las organizaciones.

“La cosa es que para dirigir en las Grandes Ligas tú tienes que ser pana de alguien. No es solo que crean que tú eres el mejor, sino que estés en la misma página que los demás están. Cosa que, conociendo a Yadier que viene de una escuela vieja jugando con mánagers impresionantes, yo no tengo duda de que lo vamos a ver pronto en las Grandes Ligas”, indicó.

No hay hazaña difícil para Ozzie

De otro lado, Guillén está en una posición similar a la que estuvo en el 2005, cuando comandó a los White Sox de Chicago a su tercer campeonato de Serie Mundial después de 88 años de espera. Esta vez dirige a los Tiburones de la Guaira, que nunca se han proclamado monarcas del Caribe. Venezuela ha ganado el torneo regional en siete ocasiones, pero esas veces sus representantes fueron los Navegantes, Leones del Caracas, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

No obstante, Ozzie no ve esto como otra complicada hazaña en su carrera, tras haber acabado con la sequía campeonil de 38 años de los Tiburones en el béisbol invernal venezolano.

“El reto más grande que yo he tenido es el reto de Venezuela. Es el equipo que me vio nacer y he estado ahí desde los 16 años. El equipo de nosotros tenía casi 40 años sin ganar y lo logramos. Ahora estamos representando a un país... Mientras tú tengas un uniforme de béisbol siempre va a haber un reto no importa donde tú estés”, afirmó a preguntas de este medio.

Venezuela jugará el lunes, a las 4:30 p.m. (hora de P.R.), contra los Naranjeros de Hermosillo de México en el loan Depot Park, en Miami, Florida.