Houston. Joel Embiid fue diagnosticado con apendicitis y será operado el jueves en Houston, anunciaron los 76ers de Filadeflia.

Los 76ers jugarán en casa de los Rockets el jueves por la noche.

El equipo señaló que se facilitarán más actualizaciones según proceda.

Los 76ers ocupan actualmente el octavo puesto de la Conferencia Este y están a un paso de clasificarse para el torneo, aunque sólo un partido por detrás de Toronto, sexto.

Embiid ha estado limitado a 38 partidos esta temporada, marginado principalmente por la gestión de lesiones en sus rodillas.

Se mantuvo fuera contra los Detroit Pistons el sábado con “oblicuo derecho; gestión de lesiones; (y) enfermedad”. No ha jugado en los dos partidos de un back-to-back en toda la temporada.

PUBLICIDAD

Después de perderse el partido del sábado, Embiid tuvo 34 puntos y 12 rebotes en la derrota 115-102 de Filadelfia en San Antonio el lunes por la noche.

Embiid, de 32 años, está promediando 26,9 puntos y 7,7 rebotes esta temporada después de jugar en sólo 19 partidos en la temporada 2024-25. No participaba en 40 partidos en una temporada regular desde 2022-23. No participaba en 40 partidos en una temporada regular desde 2022-23, cuando fue nombrado MVP tras promediar 33,1 puntos.

Embiid expresó sus frustraciones con Daryl Morey, el presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, el viernes por la noche por no permitirle jugar en Washington la semana pasada.

“Estaba cabreado. Quería jugar al baloncesto”, dijo Embiid. “No me dejaron jugar al baloncesto, así que creo que esto es más una cuestión de Daryl Morey o de quien sea que tome las decisiones”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.