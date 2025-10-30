Denver. Nikola Jokic anotó 21 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 10 asistencias, igualando un récord de la NBA con su cuarto triple-doble consecutivo para comenzar la temporada, y los Nuggets de Denver aplastaron 122-88 a los Pelicans de Nueva Orleans, que siguen sin ganar, el miércoles por la noche.

Jokic se unió a Oscar Robertson (1961-62) y Russell Westbrook (2020-21) como los únicos jugadores en comenzar una temporada con cuatro triples-dobles consecutivos. Esos son los únicos jugadores que Jokic sigue en la lista de triples-dobles de carrera; el tres veces MVP ahora tiene 168.

Jokic lanzó diez de 15 desde el campo y jugó 28 minutos. Se sentó en el cuarto período después de que los Nuggets lograran una racha de 24-0 en el tercero para abrir una ventaja de 33 puntos.

Jamal Murray y Christian Braun anotaron 17 puntos cada uno para los Nuggets, que han ganado tres seguidos desde una derrota en el inicio de la temporada en Golden State.

Después de perderse la derrota de los Pelicans ante Boston como local el lunes por la noche debido a un moretón en el pie izquierdo, Zion Williamson anotó 11 puntos. Terminó con 27 puntos en cada uno de los dos primeros juegos de Nueva Orleans.

El novato Jeremiah Fears lideró a los Pelicans con un máximo de temporada de 21 puntos. Nueva Orleans lanzó un 37.2% desde el campo, un 20.6% (7 de 34) desde la línea de tres puntos y un desastroso 58.6% (17 de 29) en tiros libres, cayendo a 0-4 por primera vez desde la temporada 2019-20.

Jaylen Brown anota 30 puntos y los Celtics rompen la racha de victorias de los Cavaliers

Boston. Jaylen Brown anotó 30 puntos, incluidos 13 durante una racha de 20-3 para cerrar la primera mitad que ayudó a los Celtics de Boston a alejarse de Cleveland y ganar 125-105 el miércoles por la noche, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Cavaliers.

Sam Hauser anotó 21 tantos desde el banquillo para Boston, que ha ganado dos seguidos desde que comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas. Josh Minott tuvo 14 rebotes, Neemias Queta aportó 13 y Payton Pritchard tuvo 10 asistencias para los Celtics.

Evan Mobley anotó 19 unidades con 11 rebotes y Jaylon Tyson también anotó 19 para los Cavaliers. Donovan Mitchell acertó sus cuatro intentos de triples para 12 puntos en el primer cuarto, cuando los Cavaliers lideraban 42-40, pero solo acertó uno de sus últimos ocho tiros y terminó con 15 tantos.

Boston lideró por 19 a mitad del tercer cuarto y tenía una ventaja de 98-80 en los últimos dos minutos del tercero antes de que Cleveland anotara los siguientes ocho puntos. Los Cavs nunca se acercaron a menos de nueve desde ese punto, disparando un 33% (8 de 24) en el cuarto período mientras no lograban reducir la ventaja de Boston.

La única victoria previa de Boston esta temporada fue el lunes por la noche, cuando vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans, que aún no han ganado.

Los equipos se combinaron para 18 triples en el primer cuarto, uno menos que el récord de la NBA.

En sus próximos partidos, los Cavaliers reciben a Toronto el viernes por la noche para el inicio del torneo de temporada. Los Celtics visitan a Filadelfia el viernes por la noche en el torneo.