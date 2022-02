José Juan Barea jugará otra temporada con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Así lo ha informado el canastero a la franquicia de Bad Bunny y Noah Asad, y lo ha revelado a la prensa hoy martes.

“Ya le dije que sí a Santurce” - José Juan Barea / Exjugador de la NBA

“Ya le dije que sí a Santurce”, dijo Barea en un aparte de la conferencia de prensa en que la que el baloncelista anunció la compra del Colegio La Merced en Hato Rey para crear en el mismo un complejo deportivo que llevará el nombre de JUMP. Dicha transacción ha sido con la iglesia Católica, quien era propietaria de la instalación.

PUBLICIDAD

Barea no había asegurado hasta hoy su participación con los Cangrejeros, que han hecho múltiples movidas en la temporada libre, incluyendo la adquisición de los hermanos Clavell, Gian y Gilberto, así como de Ramón Clemente.

El armador que cumplirá 38 años durante la temporada jugará una tercera temporada con los Cangrejeros y su quinta en el BSN. Debutó en el 2001 con los Indios de su natal Mayagüez y de ahí saltó al baloncesto NCAA y la de la NBA.

¡Moncho es Cangrejero! 🦀🔥



Oficialmente le damos la bienvenida @RamonClemente a los Cangrejeros de Santurce. 😎



¿Quiénes están listos para ver a Moncho en el Clemente? 👀#palancasarriba #elruidodelbarrio pic.twitter.com/uPsWE1BwOM — Cangrejeros de Puerto Rico (@CangrejerosB) February 1, 2022

Dijo que ha estado haciendo ejercicios de mantenimiento y que próximamente comenzará a entrenar a fondo. Espera que el cuerpo le resista para concretar su temporada con Santurce. Barea estuvo lastimado durante gran parte de la temporada 2021, aunque terminó fuerte en los cuartos de finales ante los eventuales campeones Capitanes de Arecibo.

“Si estoy saludable, se me va a hacer difícil decir que no. La pasé muy bien el año pasado en todas las canchas, aunque me lastimé. Estoy manteniéndome. Ahora voy a entrenar bien duro. Si todo sale bien, pues voy a jugar. Ya le dije que sí a Santurce”, dijo.

El campeón de la NBA en el 2011 con los Mavericks de Dallas está emocionado con la forma que están tomando los Cangrejeros en el 2022 para dar el paso hacia el campeonato en la segunda temporada de regreso de Santurce en el BSN.

“Está Clemente. Filiberto (Rivera) nuevamente. Están los Clavell, de quien soy fanático como jugadores”, dijo.“Tenemos equipo. El año pasado hubo lesiones. Sabía que en un primer año iba a ser difícil, aunque terminamos jugando bien. Espero que este año nos vaya mejor”.

Ángel Matías fue otra adquisición de los Cangrejeros.

También tiene una razón familiar para regresar con los Cangrejeros.

“La quiero pasar bien en Puerto Rico y espero que mi nene chiquito de 3 años, quien no me ha visto jugar, y la nena de 5 que me vean jugar antes de que me retire”, dijo.