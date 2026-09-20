La camisa blanca y las zapatillas que utilizó la capitana de la Selección Nacional de baloncesto femenino, Pamela Rosado, durante la Copa del Mundo Berlín 2026, ahora forman parte de una exhibición en el Museo de la FIBA, en Mies, Suiza.

La propia armadora boricua dio a conocer este domingo la noticia al compartir una fotografía de las piezas que utilizó durante el torneo, celebrado este mes de septiembre en la capital alemana, dentro de una vitrina de cristal.

Puerto Rico finalizó en su tercer Mundial al hilo en el undécimo lugar con marca de 1-3.

PUBLICIDAD

“Hoy tengo el honor de recibir esta foto desde un lugar tan especial como el Museo de FIBA, en Suiza. ¡Qué bendición! A veces uno piensa que lo que hace pasa desapercibido, pero entonces Dios te regala momentos como este para recordarte que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada paso ha valido la pena”, escribió Rosado en sus redes sociales.

Para la jugadora, de 40 años, la exhibición representa un reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas vistiendo la Monoestrellada.

La veterana canastera, dos veces olímpica y tres veces mundialista, viste el uniforme patrio desde 2004, cuando participó como juvenil en el AmeriCup Sub-18. Un año después debutó con la Selección adulta en el Campeonato FIBA Américas.

“A veces uno piensa que lo que hace pasa desapercibido, pero entonces Dios te regala momentos como este para recordarte que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada paso ha valido la pena”, agregó la puertorriqueña.

Rosado también agradeció a sus entrenadores, dirigentes, compañeras y a todas las personas que, según destacó, le han brindado oportunidades y apoyo durante su carrera, así como a su familia y al pueblo puertorriqueño.

“Y a mi Puerto Rico, gracias. Todo lo que hago, lo hago llevando conmigo mis raíces, mi pueblo y mi bandera. Cada vez que me pongo ese uniforme, llevo conmigo a toda una isla. Esto también es para ustedes”, manifestó.

En el Mundial de Berlín, Puerto Rico comenzó su participación con una derrota 70-54 ante Australia y luego cayó 76-64 frente a Bélgica. Las boricuas cerraron la fase de grupos con una importante victoria 75-71 sobre Turquía.

Posteriormente, en el partido por la clasificación a los cuartos de final, las boricuas perdieron 75-72 ante China en una intensa batalla.

Rosado terminó el certamen mundialista con promedios de 3.8 puntos y 3.8 capturas por partido.

“Dios ha sido bueno conmigo. Y hoy solo puedo mirar hacia atrás y agradecer. Gracias a todos los que han sido parte del camino. Esta historia no la he escrito sola”, concluyó Rosado.