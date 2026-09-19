Las Explosivas de Moca reaccionaron tras su derrota en el juego inaugural y desplegaron una ofensiva contundente el viernes al vencer 98-54 a las Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo.

Las campeonas nacionales dominaron desde el primer parcial, que ganaron 24-11, y llegaron al descanso con ventaja de 47-27. Hillary Martínez marcó la pauta con 22 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y seis cortes de balón. Sonia Román aportó 18 puntos con cinco triples y Caroline Ducharme sumó 16 puntos y 12 rebotes.

Moca llegó a despegarse por 23 puntos en el tercer parcial y neutralizó a la centro Imani McGee, quien terminó con seis puntos y 13 rebotes.

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“Sabíamos que la necesitábamos y que fuera de una manera contundente. Cambiamos el ‘chip’ porque sabemos que será una temporada difícil”, dijo Martínez en la transmisión del equipo.

Nayeli Dowding y Tess Amundsen lideraron a Juana Díaz con 14 puntos cada una. Las Monarcas cayeron a 0-3, mientras Moca mejoró a 1-1.

Manatí mantiene paso perfecto

Las Atenienses de Manatí derrotaron 81-58 a las Cariduras de Fajardo para colocar su marca en 2-0.

Chelsea Mitchell encabezó a las subcampeonas nacionales con 18 puntos, seguida por Yemiyah Morris Carr con 15. India Pagán, quien debutó tras participar con Puerto Rico en el Mundial FIBA de Alemania, aportó 13 puntos y dos rebotes en 17 minutos.

Zaida González lideró a Fajardo con 18 puntos y cuatro asistencias. Las Cariduras tienen marca de 1-2.

Santurce remonta en Hatillo

Las Cangrejeras de Santurce remontaron para vencer 71-62 a las Ganaderas de Hatillo y mejorar a 2-1.

Alanis Ventura salió del banco y lideró a Santurce con 19 puntos, incluidos tres triples, mientras Allysyn Becki añadió 15 puntos y siete rebotes.

Okako Adika encabezó a Hatillo con 21 puntos y ocho rebotes. Dontavia Waggoner terminó con 19 puntos, 11 rebotes y siete cortes de balón. Hatillo tiene marca de 1-2.

La acción continuará el sábado cuando las Leonas de Ponce visiten a las Gigantes de Carolina.