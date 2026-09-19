Puerto Rico cerró el viernes su participación en la XXIII Copa Panamericana Femenina con una derrota 3-1 ante México en el juego por la medalla de bronce, pero se marchó del torneo con dos jugadoras reconocidas entre las mejores del certamen: Valeria Vázquez fue escogida como Mejor Receptora e Ivania Ortiz recibió el premio de Mejor Servicio.

México remontó después de perder el primer set y se impuso 20-25, 25-20, 25-23 y 28-26 en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, para conquistar la primera medalla de su historia en la Copa Panamericana Femenina.

Puerto Rico tomó ventaja al ganar el primer parcial 25-20, pero México respondió con idéntico marcador en el segundo. El tercer set se mantuvo cerrado hasta el tramo final, cuando un ataque de Uxue Guereca puso a México arriba 24-22. Puerto Rico salvó un punto de set, pero un error de servicio selló el parcial para las mexicanas.

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En la foto las mejoras jugadoras del torneo, entre ellas las boricuas Ivania Ortiz (cuarta desde la izquierda a la derecha), quien obtuvo el premio de Mejor Servicio, y Valeria Vázquez (octava desde la izquierda), quien fue nombrada Mejor Receptora. (Norceca) ( Suministrada )

El cuarto episodio tuvo un desenlace dramático. México alcanzó el punto de partido, 24-23, pero Dariana Hollingsworth mantuvo con vida a Puerto Rico con un ataque. Sofía Maldonado adelantó nuevamente a México 25-24 y, después de otro empate, Grecia Castro consiguió el 26-25. Castro volvió a atacar para el 27-26 y un error puertorriqueño cerró el partido.

Hollingsworth encabezó a Puerto Rico con 17 puntos y Paola Santiago aportó 11. Castro fue la máxima anotadora del encuentro con 22 puntos, seguida por Guereca con 17, Aimé Topete con 11 y Jocelyn Urías con 10.

México dominó 59-47 en puntos de ataque y 3-1 en servicios directos. Ambos equipos sumaron 11 bloqueos, mientras Puerto Rico cometió 25 errores por 35 de las mexicanas.

Al concluir el torneo, la estadounidense Jessica Mruzik fue nombrada Jugadora Más Valiosa, luego de que Estados Unidos derrotara a República Dominicana en sets corridos para conquistar su octava medalla de oro y la primera desde 2019.

La dominicana Flormarie Heredia recibió los premios de Mejor Atacante y Máxima Anotadora, con 121 puntos, mientras su compañera Geraldine González fue reconocida como Mejor Bloqueadora. Yaneirys Rodríguez fue escogida Mejor Líbero y Mejor Defensora.

Rachel Fairbanks, capitana de Estados Unidos, recibió el premio de Mejor Acomodadora; la canadiense Emma Boyd fue la Segunda Mejor Bloqueadora. México también tuvo a Topete, Segunda Mejor Atacante, y Maldonado, Mejor Opuesta, entre las premiadas.

El dirigente puertorriqueño José Mieles cuestionó el arbitraje y pidió que la Confederación Norceca utilice el sistema de video challenge en competencias de este nivel.

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“No estoy contento, primeramente, por el resultado. Segundo, considero que la Confederación Norceca tiene que utilizar a este nivel el ‘video challenge’. De verdad no estoy conforme con el arbitraje en todos los partidos. Tener esta herramienta nos ayuda a subir el nivel de competición. NORCECA debe tener ‘video challenge’ para darle mayor seriedad a las competencias”, dijo Mieles según enviado en un comunicado de prensa de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Hacia adelante, a la selección boricua le queda aún una participación en el Final Six de Norceca, a jugarse del 19 al 28 de septiembre en Zinacantepec, Estado de México.