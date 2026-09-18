Phoenix. Aaron Judge, tres veces MVP de la Liga Americana, se perderá la mayor parte o la totalidad de lo que queda de la temporada regular, después de que los Yankees de Nueva York anunciaran este viernes que lo incluyen en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

Nueva York ha anunciado que llevará a cabo el cambio en la plantilla el sábado. La incorporación podría tener efecto retroactivo desde el jueves, lo que significa que es posible que Judge pueda volver para el último partido de la temporada regular de Nueva York, el 27 de septiembre.

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Judge fue sustituido por un bateador suplente en la sexta entrada del partido del miércoles contra los Minnesota Twins debido a unas molestias en la pierna. En ese momento, afirmó que se trataba de una medida de precaución.

Judge había bateado de 26-4, con 13 strikeouts y un hit de más de una base en siete partidos desde que regresó la semana pasada tras recuperarse de una costilla rota, lesión que le mantuvo fuera de la alineación durante más de tres meses.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.