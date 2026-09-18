Nueva York. Ya se ha dado el pistoletazo de salida en el nuevo Belmont Park, donde hoy viernes se reanudaron las carreras de caballos tras una pausa de tres años debida a un proyecto de reconstrucción de 550 millones de dólares que ha modernizado este histórico hipódromo.

Los aficionados, que llenaban las gradas con 6,000 espectadores, vitorearon antes de que los 10 participantes salieran de la puerta de salida poco después de las 13:30 h en la sede del Belmont Stakes, la tercera prueba de la Triple Corona. Lisa Joy, una potranca montada por el jinete Antonio Fresu, ganó la primera carrera disputada allí desde el 9 de julio de 2023.

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“Es una sensación increíble formar parte de este hipódromo histórico y de la histórica reapertura de Belmont Park”, declaró Fresu tras la carrera. “Parece que están haciendo un trabajo estupendo. El hipódromo es fantástico. La tribuna tiene un aspecto fantástico, al igual que todas las instalaciones, así que estoy muy, muy contento de formar parte de todo esto”.

Las nuevas instalaciones son futuristas y blancas, lo que supone un cambio radical respecto a la enorme tribuna de ladrillo que ocupó ese espacio desde 1968 hasta su demolición. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, antes de la ceremonia de inauguración en la zona ampliada del paddock, la calificó como el comienzo de una era completamente nueva para las carreras en un estado que cuenta con Belmont Park, situado en la frontera entre Queens y Long Island, además del venerable hipódromo de Saratoga, en el norte del estado.

“Con el nuevo Belmont Park, Nueva York pasa a estar en una liga propia”, afirmó Hochul. “Todas las miradas del mundo de las carreras están puestas en este lugar. Todo el mundo está pendiente de lo que estamos presentando aquí”.

Tomorrow is OPENING DAY of the new @BelmontPark1905! 🌳🏇



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Por ahora, las dos primeras plantas están abiertas al público, mientras se ultiman las obras en la tercera, cuarta y quinta, que estarán listas para la primavera. Se prevé que estén preparadas para el Wood Memorial, una carrera preparatoria clave para el Derby de Kentucky que se celebra a principios de abril.

“Ese día mostraremos todas las instalaciones”, declaró a The Associated Press David O’Rourke, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Carreras de Nueva York. “La estructura básica ya está aquí. Ahora vamos a darle forma”.

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El Belmont Stakes vuelve el 5 de junio tras tres años celebrándose en Saratoga. La Breeders’ Cup regresa el próximo otoño, y el fin de semana del campeonato mundial de este deporte tendrá lugar en Nueva York por primera vez desde 2005.

“Si lo construís, vendremos”, afirmó Dora Delgado, vicepresidenta ejecutiva y directora de carreras de la Breeders’ Cup. “Sabíamos que tenían la capacidad necesaria. Sabían lo que necesitábamos de unas instalaciones, así que fue sencillamente perfecto”.

Delgado comparó el nuevo Belmont Park con el hipódromo de Ascot, en Inglaterra, y con el aspecto que tenía el Arlington Park, a las afueras de Chicago, antes de su cierre en 2021.

“Es lo último en tecnología”, afirmó Delgado. “Aquí han creado algo sencillamente asombroso, y es la primera vez que las carreras de Nueva York cuentan con unas instalaciones de este tipo”.

Fresu calificó la pista como uno de los mejores hipódromos de césped en los que había corrido jamás. El entrenador del Salón de la Fama Shug McGaughey, que ganó las carreras 1 y 2, se aseguró de aparecer en la foto del círculo de ganadores tras la primera, ya que se trataba de un momento histórico.

“Es un sitio precioso”, dijo McGaughey. “Es diferente de lo que esperaba... Es mucho más moderno que el antiguo Belmont”.

El artista de música country Dierks Bentley actuó como parte de la celebración y dijo a sus seguidores que apostaba por el caballo japonés en la carrera estrella, la Jockey Club Gold Cup, de grado 1 y con un premio de un millón de dólares. Ese caballo japonés es Forever Young, el actual campeón de la Breeders’ Cup Classic, que arrasó a la competencia de forma impresionante.

“Me quito el sombrero ante el equipo de operaciones”, dijo O’Rourke. “No creo que mi gente haya pegado ojo en las últimas dos semanas. Hemos organizado una gran carrera, un gran día. No podría estar más emocionado”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.