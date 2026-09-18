París. Zinedine Zidane ha comenzado a forjar la selección francesa del futuro al convocar este viernes a varias caras nuevas en su primera convocatoria desde que asumió el cargo.

El delantero del Rennes Esteban Lepaul, el defensa central del Liverpool Jeremy Jacquet, el centrocampista del Como Lucas Da Cunha, el lateral del Inter de Milán Andy Diouf y el portero del Toulouse Guillaume Restes se preparan para debutar en los próximos partidos de la Liga de Naciones.

“Son jugadores que merecen estar aquí, jugadores a los que quiero ver. Todos participarán”, afirmó Zidane el viernes en la sede de la Federación Francesa de Fútbol.

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Francia se enfrentará a Turquía el 25 de septiembre y a Bélgica tres días después. Recibirá a Italia el 2 de octubre y a Bélgica el 5 de octubre.

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

“Lo que me inspira es el juego. Quiero ver a estos jugadores y a este equipo jugando”, señaló Zidane.

Jacquet, de 21 años, ha tenido un gran comienzo desde que se incorporó al Liverpool procedente del Rennes durante la pretemporada, en una operación valorada, según se informó, en 70 millones de euros (80 millones de dólares).

“Me gusta mucho su perfil. Lo he seguido durante mucho tiempo porque jugó junto a mi hijo en las categorías inferiores”, destacó Zidane.

Diouf juega en el centro del campo en su club, pero Zidane insiste en que no lo hará con la selección francesa.

“Juega de una forma diferente en el Inter de Milán. Quiero verlo jugar como lateral izquierdo”, señaló.

Lepaul marcó 20 goles en la liga con el Rennes la temporada pasada y ya lleva tres en cuatro partidos esta temporada, incluido uno contra el actual campeón, el París Saint-Germain, en la primera jornada.

“Tiene un perfil diferente al que estamos acostumbrados a ver. Me gusta este tipo de jugador que sabe moverse en espacios reducidos y marca goles. Quiero verlo de cerca”, afirmó Zidane.

Tras ser rechazado por la prestigiosa academia de Lyon, Lepaul jugó en las categorías inferiores del Épinal y del Orléans antes de dar el salto a la Ligue 1 hace tres años, tras ser fichado por el Angers por apenas 150,000 euros (173,000 dólares).

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Zidane también volvió a convocar a Adrien Truffert, cuya única participación con la selección se remonta a hace cuatro años. El lateral fue uno de los puntos débiles de la selección francesa en el Mundial de este año.

Sin el regreso de Benzema, adiós a Kanté

Zidane descartó el regreso del delantero Karim Benzema, de 38 años, y dio por concluida la carrera internacional del centrocampista N’Golo Kanté, de 35.

“Para ayudar a que este equipo evolucione. No tiene nada que ver con su calidad, es un jugador extraordinario, magnífico. Pero son decisiones. N’Golo tiene 35 años y he tomado decisiones, que son diferentes”, explicó Zidane sobre Kanté, campeón del mundo en 2018.

Zidane mantuvo una relación cercana con Benzema cuando fue su entrenador en el Real Madrid. Sin embargo, decidió no volver a convocar al ganador del Balón de Oro de 2022, que no juega con los Bleus desde que abandonó el Mundial hace cuatro años por una lesión.

“Me encanta Karim. Pero ya tiene cierta edad, un poco como N’Golo. Necesito ver a jugadores más jóvenes y lo que podremos hacer juntos”, dijo Zidane.

A diferencia de otras selecciones que optaron por plantillas más amplias, como la enorme convocatoria de 44 jugadores de Alemania, Zidane se ciñó a una plantilla de 23 futbolistas.

Al explicar por qué decidió no convocar a más jugadores de campo, Zidane afirmó que “no quería ver a los jugadores sentados en las gradas”.

Zidane llevó a Les Bleus a la gloria en el Mundial de 1998 y en la Eurocopa dos años después.

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“Tengo un gran vínculo con este equipo”, destacó.

Su último partido con Francia fue la final del Mundial de 2006, cuando marcó un penalti al estilo Panenka al comienzo del partido, pero fue expulsado en la prórroga por dar un cabezazo en el pecho al defensa italiano Marco Materazzi.

Zidane sustituyó a Didier Deschamps tras el Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.