El puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo sufrió una lesión en las costillas durante un entrenamiento que le impedirá retar el 10 de octubre al mexicano Ricardo “El Niño” Sandoval por los campeonatos de peso mosca (112 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), informó el viernes Golden Boy Promotions.

El propio Collazo compartió con Primera Hora que necesitará al menos cuatro semanas para recuperarse de la lastimadura.

La pelea estaba programada para ser la coestelar de una cartelera que encabezará un combate entre el estadounidense Floyd Schofield III y el canadiense Lucas Bahdi por el título mundial vacante de peso ligero (135 libras) de la AMB en el Wintrust Arena de Chicago, Illinois.

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A pesar de la cancelación del pleito entre Collazo (15-0, 12 KO’s) y Sandoval (27-2, 18 KO’s), Golden Boy Promotions anunció que la velada continuará en pie y que brindará detalles adicionales tan pronto sean confirmados.

Esta pelea iba a marcar la primera ocasión en la que el villalbeño subiría a las 112 libras luego de dominar las 105 desde que debutó como profesional en 2020.

Collazo es actualmente el campeón de la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en esta división.

Sin embargo, expresó su deseo de subir de peso después de noquear al mexicano Neider Valdez en el segundo asalto el pasado 20 de junio en Oceanside, California.