Dublín. Katie Taylor puso fin a su extraordinaria carrera el sábado con una victoria contundente sobre la hasta entonces invicto Flora Pili ante 80,000 aficionados en Croke Park.

La boxeadora irlandesa que ganó una medalla de oro olímpica y enfrentó a la puertorriqueña Amanda Serrano en tres ocasiones cumplió su último deseo profesional: pelear en la catedral deportiva de Irlanda .

UNDISPUTED WORLD CHAMPION FOR THE THIRD TIME 👑



Katie Taylor decisions Flora Pili (100-90, 100-90, 98-91) to secure all the Super Lightweight marbles in her farewell fight 😮‍💨 #TaylorPili pic.twitter.com/3TZ7c4abX8 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 5, 2026

Taylor, de 40 años, dominó a su oponente francesa durante 10 asaltos, logrando una victoria por decisión unánime y retirándose como campeona indiscutible en la categoría de 140 libras.

Taylor (26-1) sumó el título vacante de peso superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a sus cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Las puntuaciones de los jueces fueron 100-90, 100-90 y 98-91. El récord de Pili es de 12-1 con esta derrota.

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ENDING HER CAREER THE WAY SHE STARTED, THE FINAL 10 SECONDS OF KATIE TAYLOR'S CAREER 🥹 #TaylorPili pic.twitter.com/zbGbhOFavj — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 5, 2026

En abril de 2022, Taylor venció a Serrano en un Madison Square Garden con entradas agotadas, en lo que fue el primer combate de boxeo femenino en encabezar un evento en ese recinto. Ambas se han enfrentado tres veces en total, con Taylor victoriosa en todas las ocasiones, la más reciente en 2025.

Taylor ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.