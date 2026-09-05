Juanmita López de Jesús subirá al cuadrilátero por primera vez en su joven carrera para una pelea pactada a ocho asaltos cuando protagonice la cuarta edición de “iTF… Es la Pelea” el próximo 17 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

Hace apenas tres semanas, el prospecto cagüeño tuvo su primera presentación como profesional frente a su pueblo y se agenció una victoria por decisión unánime sobre Edwin Cortés en su cuarto combate programado a seis rounds.

Aunque todavía no conoce quién será su rival para su encuentro en las 115 libras, López de Jesús aseguró estar listo para, si es necesario, pelear los ocho asaltos y llegar hasta la campana final, como ha ocurrido en tres de sus últimos cuatro pleitos.

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“Es un reto mayor. Además de ser dos asaltos más, sube el nivel de oposición, así que tomamos esto con mucha más seriedad e intensidad. Es mantener el trabajo que hemos hecho y buscar esos detalles que hay que afinar para llegar a los ocho asaltos de la misma manera que lo hicimos en la pelea anterior a los seis”, dijo el boxeador de 20 años a Primera Hora .

Sin revelar nombres, López de Jesús compartió que Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Top Rank Boxing han evaluado a varios peleadores de la isla y del exterior como sus posibles contrincantes para este combate. No obstante, adelantó que el principal candidato, a quien describió como “un buen oponente”, no es boricua.

El hijo del excampeón mundial contó que tampoco es ajeno a los ocho rounds, ya que ha tenido múltiples guanteos con el prospecto Olajuwon Acosta de esa duración. Acosta, uno de los principales boxeadores de Universal Promotions, también ha ayudado a López de Jesús en la preparación de sus últimos pleitos.

“Yo me sentía mejor en el sexto asalto que en el primero de la última pelea. Cada vez que vamos bajando en los asaltos, me siento más en ritmo y con mayor confianza. Se nota que esa etapa de aficionismo pasó hace varias peleas. Ahora, con ocho asaltos, se va a notar porque tengo más tiempo para poder ajustarme y descifrar al oponente”, comentó el cagüeño.

“El cardio no va a ser ningún problema. Nosotros siempre nos preparamos a nuestra mayor capacidad y no subestimamos a ningún oponente. Siempre vamos a trabajar fuerte, como si fuera por un título del mundo, porque lo peor que puede tener un peleador es creerse que cualquier oponente es fácil”, abundó.

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Juanmita López de Jesús conecta una mano al rostro de Edwin Cortés durante su pelea en Caguas. ( Suministrada )

Título juvenil de la OMB no estará en juego

López de Jesús había expresado su interés en pelear por el título juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Cortés, pero confirmó a este medio que el campeonato no estará en juego en esta próxima pelea por decisión de su promotora.

“Entendemos que no se nos va a dar la oportunidad de ir por el título aún. Entendemos que la compañía quiere ver primero lo que puede traer Juanmita a la mesa ante mayor oposición y cantidad de asaltos. Nosotros vamos a hacer el trabajo para demostrar que ya estamos aptos para que la compañía nos ponga por esas oportunidades grandes”, explicó el prospecto.

López de Jesús espera tener esa oportunidad por el título juvenil en 2027, pues esta será su cuarta pelea del año y anticipa que posiblemente no volverá a subir al ring hasta el próximo. Enfrentó el 31 de enero a Conner Russell, el 27 de junio a Motos y el 15 de agosto a Cortés. Afirmó estar contento con lo activo que ha estado en su segundo año como boxeador profesional.

“Ha sido un año bien activo y eso es muy bueno. De las tres que hemos hecho, dos se han ido por decisión, pero no han sido decisiones en las que hayamos salido lastimados o entrado en una guerra, ya que dominamos todos los asaltos. Por eso es que nos hemos mantenido bien activo este año”, indicó.

“Puede ser que cerremos el año con esta pelea, pero, si se nos da la oportunidad de hacer una más, no la vamos a desaprovechar. Todo depende de lo que pase el 17 de octubre”, añadió.

La cartelera “iTF… Es la Pelea” es organizada por Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Top Rank Boxing, y será transmitida a través del canal oficial de Miguel Cotto Promotions en YouTube y la página de Facebook de Telemundo Puerto Rico.