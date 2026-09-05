La boxeadora puertorriqueña Kiria Tapia peleará el próximo 26 de septiembre contra la argentina Juliana Basualdo en un combate pactado a 10 asaltos, en las 130 libras, por el campeonato NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Coliseo Pedrín Zorrilla, de San Juan.

El pleito encabezará la cartelera “Big Time Boxing Puerto Rico: Queen of the Ring II”, de Universal Promotions, que tendrá como coestelar el debut de Henry “Moncho” Lebrón con la compañía ante el dominicano Derlyn Hernández.

“Esto es un sueño hecho realidad. El 26 de septiembre, en casa y frente a mi gente, vamos por el campeonato NABO de la OMB”, dijo Tapia en declaraciones escritas. “Estoy lista para ofrecer un gran espectáculo y dejarlo todo en el ring. Les garantizo que verán la mejor versión de mí esa noche”.

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La boricua, de 36 años, mantiene un récord invicto de 10-0, con un solo nocaut, conseguido el año pasado frente a la dominicana Liliana Martínez. Viene de un triunfo por decisión unánime sobre la española Alba Sánchez el 11 de junio.

Basualdo, por su parte, ostenta una foja de 15-7 con tres fulminadas. Llega con una racha de dos victorias consecutivas después de sufrir un revés por decisión dividida ante la estadounidense Mikiah Kreps.

“Estoy muy emocionada por esta gran oportunidad”, comentó Basualdo. “Venimos en excelentes condiciones para enfrentar a una tremenda peleadora como lo es Tapia. Sé que estaremos peleando en su casa, pero eso no nos quita nada. Vengo por ese campeonato”.

Vuelve al ring “Moncho” Lebrón

Lebrón, por otro lado, retará a Hernández por el campeonato Global de la OMB de la división superpluma. El aguadillano (21-0, 11 KO’s) está clasificado entre los mejores 15 del mundo por los principales organismos y cuenta con victorias sobre el entonces invicto William Foster y Christopher “Pitufo” Díaz. Sin embargo, no pelea desde el 3 de enero debido a una situación con su antigua promotora.

“Este es el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera profesional”, expresó Lebrón. “Estoy seguro de que, junto a Universal Promotions, Salita Promotions, Wynn Records y Gold Nation Sports, voy a convertirme en campeón mundial. Primero tenemos una prueba importante contra Derlyn Hernández, pero sabemos que este será simplemente el primer paso en nuestro camino hacia la cima del boxeo mundial”.

Hernández (14-5-1, 12 KO’s), en cambio, viene de noquear en el sexto asalto al puertorriqueño Abisael Cotto para coronarse campeón Global de la OMB en las 130 libras. Los boletos para “Big Time Boxing Puerto Rico: Queen of the Ring II” están disponibles a través de la página web de PRticket, mientras que la velada será transmitida bajo el formato de Pague Por Ver por Wynn Records Network.