La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este lunes las cuatro selecciones nacionales que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Puerto Rico estará representado por los equipos Sub-20 femenino y Sub-20 masculino en el torneo de baloncesto 5x5, así como por los conjuntos de 3x3 femenino y masculino.

Por primera vez, el torneo de baloncesto 5x5 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputará con conjuntos nacionales Sub-20, luego de que la FIBA determinara que, a partir de este ciclo, las selecciones nacionales adultas dejarían de participar en la competencia regional.

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La Selección Nacional Sub-20 femenina, dirigida por Gerardo “Jerry” Batista, estará integrada por Adriana Robles, Sofía Muñoz, Camila de Pool, Jaida Guerra, Diann Jackson, Niurka Mirambeaux, Dianne Crespo, Arianis Rivera, Natalia Centeno, Desireck Nieves, Andrea González y Sofía Hernández.

Mientras la masculina, bajo la dirección de Jorge Rincón, estará compuesta por Felipe Quiñones, Isaiah Brown, Dwight Gaines, Justin Román, Elijah Espinosa, Vincent Stewart Jr., Adiel López, Rognny Santiago, James Rivera, Lenuel Narváez, Alexander Montes y Mason Fuentes.

De otro lado, la Selección Nacional masculina de 3x3, dirigida por Pedro González, estará integrada por Antonio Ralat, Jorge Matos, Ángel Matías y Luis Cuascut.

Por su parte, el equipo femenino de 3x3, guiado por Rodsan Rodríguez, contará con Adryana Quezada , Leigha Brown, Geovana Ríos y Kaela Hilaire.

“Estos Juegos representan una oportunidad extraordinaria para continuar fortaleciendo el presente y el futuro del baloncesto puertorriqueño. La incorporación del formato U20 al torneo de 5x5 marca el inicio de una nueva etapa para nuestras selecciones nacionales y reafirma el compromiso de la Federación con el desarrollo del relevo generacional. Confiamos plenamente en el talento y la preparación de estos jóvenes que tendrán el honor de representar a Puerto Rico en un escenario de gran importancia para la región”, expresó el presidente de la FBPUR, Yum Ramos.

“De igual forma, nuestros equipos de 3x3 llegan con la misión de mantener a Puerto Rico entre las principales potencias regionales y competir nuevamente por las medallas. Venimos de resultados muy positivos en San Salvador 2023 y estamos convencidos de que nuestros atletas y cuerpos técnicos darán el máximo para representar con orgullo nuestra bandera”, agregó.

El torneo femenino Sub-20 se celebrará del 25 de julio al 2 de agosto, mientras que el masculino Sub-20 se jugará del 26 de julio al 3 de agosto.

Por su parte, las competencias de baloncesto 3x3 se llevarán a cabo del 1 al 3 de agosto.

En la pasada edición de San Salvador 2023, Puerto Rico conquistó la medalla de bronce en ambas ramas del baloncesto 5x5, mientras que en el 3x3 obtuvo la medalla de oro en la rama masculina y la medalla de plata en la femenina.