La NBA se acercó el martes a una lotería de 16 equipos ligeramente ampliada, que aplanará las probabilidades de ganar el turno número uno del sorteo de novatos e intentará disuadir a los equipos de perder a propósito reduciendo drásticamente las posibilidades de ganar de los equipos que terminen con los tres peores registros.

La propuesta de la “Lotería 3-2-1”, que fue revisada por los directores generales de la liga, se debatirá más a fondo antes de pasar a la Junta de Gobernadores para una votación final que se espera para el próximo mes. No cambiará el formato actual, que probablemente se utilizará por última vez cuando se celebre la lotería para el draft de este año el 10 de mayo. Entraría en vigor el año que viene.

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El plan propuesto se debatirá de nuevo en una reunión del comité de competición el jueves. Añadiría dos equipos a la actual estructura de lotería de 14 equipos e incentivaría la victoria incluso en el caso de equipos que no estén aún en la carrera por los puestos de play-in o playoff.

Los 16 equipos de esta propuesta recibirían entre una y tres bolas de lotería -de ahí el nombre 3-2-1 que se ha dado al plan- y la adjudicación de esas bolas se desglosaría de la siguiente manera:

- Los perdedores de los partidos de repesca entre el nº 7 y el nº 8 de ambas conferencias recibirían una bola de lotería cada uno.

- Los cabezas de serie nº 9 y nº 10 que accedan al torneo de repesca recibirán dos bolas de lotería cada uno.

- Los 10 equipos restantes que se pierdan los playoffs y el play-in recibirían tres bolas de lotería, a excepción de los tres peores equipos de la clasificación. Entrarían en el “draft relegation” y se les quitaría una de sus bolas de lotería, con lo que la NBA espera evitar que los equipos intenten perder tantos partidos como puedan para conseguir el peor récord posible. Esa práctica, el llamado “tanking”, se ha visto recompensada en el sistema actual con mejores probabilidades de lotería.

La liga se enfureció esta temporada por la forma en que algunos equipos priorizaban claramente su puesto en el draft por encima de ganar, llegando incluso a multar a los Utah Jazz con 500.000 dólares “por conducta perjudicial para la liga” por la forma en que dos de las mejores jugadas se quedaron fuera del cuarto cuarto de un par de partidos -uno de los cuales los Jazz ganaron de hecho-.

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Esta temporada ha habido una clara carrera hacia el fondo, con cinco equipos -Washington, Indiana, Utah, Memphis y Brooklyn- con porcentajes de victorias por debajo de 0.180 tras el parón del All-Star. Nunca ha habido una temporada en la historia de la NBA, hasta ahora, en la que tantos equipos perdieran tan a menudo tras el parón.

“Los incentivos no coinciden necesariamente”, dijo en febrero Adam Silver, comisionado de la NBA, al hablar de la correlación entre los equipos con peores resultados y los que tienen mejores probabilidades en la lotería. “Creo que la tradición deportiva de que el equipo con peores resultados reciba la primera elección de sus socios, cuando cualquier economista examina nuestro sistema, siempre señala que los incentivos están al revés. Eso no tiene necesariamente sentido”.

Silver ha prometido que la liga -que ha cambiado el sistema de lotería varias veces en las últimas décadas- abordará con firmeza el problema del tanking antes del próximo año.

Posibilidades de ganar

Los equipos que terminen con los tres peores registros tendrían todos un 5.4% de posibilidades de ganar la elección nº 1, y no podrían caer por debajo de la elección nº 12.

Pero las mejores probabilidades de ganar el número 1 recaerían en los otros siete equipos que se pierden la repesca y los playoffs, ya que todos ellos tienen un 8.1% de posibilidades de terminar con el número 1.

Los cabezas de serie nº 9 y nº 10 también tendrían un 5.4% de posibilidades de ganar la lotería, y los perdedores de los partidos nº 7 contra nº 8 tendrían un 2.7% de posibilidades.

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Mayores cambios en las probabilidades

Los tres peores equipos de esta temporada -Washington, Indiana y Brooklyn- tienen un 14% de probabilidades de ganar la lotería y tienen garantizada una elección entre los siete primeros. (En el caso de Indiana, si los Pacers terminan con la quinta o sexta elección, ésta pasaría a Los Ángeles Clippers debido a un intercambio previo).

En el sistema propuesto, esos equipos tendrían un 5.4% de posibilidades de ganar y podrían caer hasta el puesto 12º en el orden de primera ronda del draft. Habría un 72% de posibilidades de que esos equipos quedaran fuera de los cinco primeros.

“Esta es una decisión que debe tomarse a nivel de los propietarios”, dijo Silver a principios de este año. “Tiene implicaciones para el negocio, para el baloncesto y para la integridad de la liga. Es algo que nos tomamos muy en serio. Vamos a arreglarlo, y punto. Quiero decírselo directamente a nuestros aficionados. ... Hay que arreglar los incentivos. Los arreglaremos. Estoy deseando hacerlo”.

Otros cambios propuestos

La propuesta 3-2-1 incluye otros elementos:

- Ningún equipo podría ganar dos veces seguidas el número 1 o tener tres elecciones consecutivas entre los cinco primeros.

- No se permitirían protecciones en los intercambios de selecciones comprendidas entre los números 12 y 15.

- La liga tendría una “autoridad disciplinaria ampliada” para hacer frente al tanking, con posibles medidas como reducir las probabilidades de los equipos en la lotería o incluso cambiar las posiciones en el draft.

- El plan propuesto, si se aprueba, expiraría después del proyecto de 2029 y requeriría que el Consejo de Gobernadores votara para continuar con el sistema o introducir cambios de nuevo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.