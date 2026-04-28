Filaldefia. Alex Cora apenas se había quedado sin trabajo después de que el mánager campeón de la Serie Mundial fuera despedido por los Red Sox cuando su antiguo jefe le ofreció un salvavidas profesional.

Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, quería saber si, en caso de que Rob Thomson fuera despedido, Cora estaría interesado en hacerse cargo de un equipo con una nómina de 284.7 millones de dólares y expectativas de ganar la Serie Mundial, que había pasado el mes de abril como uno de los peores equipos del béisbol.

Alex Cora was offered the Phillies managerial job but turned it down in order to spend time with his family pic.twitter.com/xBDf3ezgm5 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 28, 2026

Cora finalmente declinó, alegando razones familiares, y un posible reencuentro con Dombrowski ocho temporadas después de que ganaran juntos las Series Mundiales en Boston quedó en suspenso.

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Rechazados por Cora, los Phillies miraron al banquillo, a Don Mattingly.

Sólo cuatro meses después de ser contratado como entrenador del banquillo de Filadelfia, Mattingly fue nombrado mánager interino en sustitución de Thomson, que fue despedido el martes después de que los Filis perdieran 11 de 12 partidos y comenzaran el día empatados en el último puesto de las mayores.

"He's done so much for this organization... I felt that we needed a new voice in there."



Phillies President of Baseball Operations Dave Dombrowski shares why he made a change at the managerial position earlier today. pic.twitter.com/aDaNwX5XYz — MLB Network (@MLBNetwork) April 28, 2026

Thomson llevó a los Phillies a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs, incluida la Serie Mundial de 2022, y a títulos consecutivos de la NL Este, pero no pudo guiar al talento de alto precio que incluía a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner de vuelta a la cima de la clasificación durante el primer mes de la temporada.

Dombrowski, quien ha dirigido las operaciones de béisbol de Montreal, Miami, Detroit y Boston, ganando títulos de Serie Mundial con los Marlins en 1997 y los Red Sox en 2018, dejó en claro el martes que Cora era su primera opción para suceder a Thomson.

“Nunca llegamos al fondo del asunto”, dijo Dombrowski. “Me llamó el sábado por la noche como amigo. Supongo que me llama uno de sus mentores y hablamos porque nunca había pasado por eso antes. Hablamos el domingo por la mañana”.

“Llegué a la conclusión de que si lo cogía, haría un cambio. Pensé que lo aceptaría. Hasta el lunes por la mañana era evidente desde su perspectiva que quería tomarse tiempo con su familia. Quería ser padre ante todo y eso es lo que había decidido”.

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Mattingly, el exgrande de los Yankees de Nueva York, fue nombrado gerente interino hasta el final de la temporada y el entrenador de tercera base Dusty Wathan fue ascendido a entrenador de banca. Mattingly trabajará ahora para uno de sus hijos - Preston Mattingly es el gerente general de los Phillies - en lo que se cree que es la primera combinación padre-hijo GM/gerente en la historia del béisbol.

Thomson es el segundo mánager despedido en el béisbol esta temporada después de que los Medias Rojas despidieran el sábado a Cora y a cinco entrenadores.

Dombrowski dio a Thomson un voto de confianza la semana pasada durante su racha perdedora. Dombrowski respaldó el trabajo de Thomson y dijo que había sido un buen mánager desde que sustituyó a Joe Girardi en 2022.

Thomson logró 355-270 y orquestó un resurgimiento del béisbol en Filadelfia. El jugador de 62 años, un veterano del béisbol ascendido finalmente a su primer puesto de entrenador en 2022, firmó una ampliación de contrato en la temporada baja hasta la temporada 2027 y se esperaba que volviera a llevar a los Phillies a la lucha por las Series Mundiales.

Los Phillies en cambio han sido uno de los mayores fracasos en el béisbol y perdieron 10 partidos consecutivos antes de que el as Zack Wheeler los llevara a una victoria contra Atlanta el sábado. Los Filis perdieron ante Atlanta el domingo y cayeron a 9-19 en general, empatados con los Mets de Nueva York, rivales de división.

Thomson llevó a Filadelfia a las Series Mundiales de 2022 tras sustituir a Girardi, perdiendo ante los Astros de Houston en seis partidos. Desde entonces, el club ha retrocedido en la postemporada. Perdió en la NL Championship Series de 2023 en siete partidos, y en las NL Division Series de 2024 y ’25 en cuatro partidos.

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Apodado Topper, Thomson ha estado con el club desde la temporada 2018, cuando fue contratado como entrenador de banca bajo el mando del ex gerente Gabe Kapler.

Estuvo en los Yankees de Nueva York de 1990 a 2017, incluidas 10 temporadas en el cuerpo técnico de las Grandes Ligas como entrenador de banquillo (2008, 2015-17) y entrenador de tercera base (2009-14). Se ganó su apodo en la organización de los Yankees por estar siempre pendiente de los detalles.

Thomson se convirtió en el cuarto entrenador en la historia de las grandes ligas en llegar a la postemporada en cada una de las primeras cuatro temporadas completas para comenzar una carrera de gestión, uniéndose a Dave Roberts, Aaron Boone y Mike Matheny. Se convirtió en el tercer entrenador en la historia de los Phillies en ganar títulos de división consecutivos, uniéndose a Charlie Manuel y Danny Ozark.

“He jugado con muchos tipos a lo largo de mis 15 años de carrera, y Topper es sin duda uno de los mejores”, afirmó Harper.

Los Phillies han sido horribles en lo que se suponía que iba a ser una temporada de celebración con la franquicia preparada para acoger el Partido de las Estrellas y las festividades circundantes. En cambio, se han derrumbado en todos los aspectos del juego, con los regulares Alec Bohm y Schwarber bateando por debajo de .200, mientras que los abridores Jesús Luzardo, Aaron Nola y Andrew Painter todos tienen 5.00-plus ERAs.

Recientemente, los Phillies dejaron en libertad al carísimo Taijuan Walker, en el último año de un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares, y el jardinero Nick Castellanos fue dejado en libertad en febrero, cuando entraba en el último año de un contrato de cinco años y 100 millones de dólares.

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Los Phillies no ganaban las Series Mundiales desde 2008 y habían llegado por última vez a los playoffs en 2011, hasta que Thomson los llevó a la sorprendente carrera hacia las Series Mundiales de 2022, apodada Octubre Rojo, que rejuveneció a la afición e hizo que las temporadas de más de 90 victorias se convirtieran en la norma.

Los Phillies recurrirán ahora a Mattingly, que mantuvo intacto el cuerpo técnico, para resucitar su temporada e intentar al menos mantenerlos en la lucha por un puesto en el wild-card de la NL.

Mattingly, en su 23ª temporada consecutiva como manager o entrenador en las Grandes Ligas, tenía en mente retirarse tras dejar su puesto como entrenador de banquillo de Toronto bajo la dirección del manager John Schneider tras las Series Mundiales.

Después de hablar con su familia, cambió de rumbo y fichó por los Phillies, atraído por la oportunidad de trabajar con su hijo y con Thomson, su amigo de los tiempos de los Yankees.

Mattingly dirigió a los Dodgers de 2011 a 15 y a los Marlins de 2016 a 22. Fue el Manager del Año de la Liga Nacional en 2020 tras llevar a los Marlins a su primera aparición en los playoffs desde 2003.

Cuando los Phillies lo contrataron en invierno, dijo que ya no tenía interés en volver a dirigir. Mattingly dijo antes del partido del martes contra los Giants que tenía la energía y el deseo de ayudar a llevar a los Phillies de nuevo a la carrera por los playoffs.

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Mattingly jugó 14 temporadas como primera base en las Grandes Ligas, todas con los Yankees, de 1982 a 1995. Fue seis veces All-Star de la AL y Jugador Más Valioso de la AL en 1985. Mattingly fue capitán de los Yankees en sus últimas cinco temporadas.

En la historia del béisbol de Filadelfia existe una conexión de jerarquía padre-hijo.

El miembro del Salón de la Fama Connie Mack dirigió y fue propietario de los Philadelphia Athletics y su hijo Earle dirigió 125 partidos combinados en 1937 y 1939 cuando su padre estaba enfermo.

Mattingly se emocionó en enero ante la posibilidad de ganar su primer anillo de las Series Mundiales trabajando para la misma franquicia que su hijo.

Mattingly dijo que no había ninguna incomodidad en trabajar esencialmente para su hijo porque ambos tenían la misma visión de la franquicia.

“Ambos queremos ganar partidos”, dijo Mattingly. “Somos como todos los jugadores. Estamos aquí para ganar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.