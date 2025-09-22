Lideradas por 28 puntos de Kiyana McGill, las Atenienses de Manatí superaron, 87-75, a las Cafetaleras de Yauco en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu, en el único partido de la jornada del domingo en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

McGill contó con el respaldo de India Pagán, quien anotó 21 unidades. Kaela Hilaire le siguió con 13 tantos, mientras que Chelsea Mitchell agregó 12.

Manatí aprovechó el resultado para ascender a la sexta posición de la tabla global con marca de 4-5, a tres juegos de diferencia de las lideres del torneo, las Explosivas de Moca (8-3) y las Cangrejeras de Santurce (8-3).

Yauco, por su parte, no logró salir de su mala racha y sufrió su quinta derrota consecutiva, las últimas dos bajo la dirección del excanastero Eddie Casiano. Las Cafetaleras ahora juegan para 3-8 y cayeron al décimo y último lugar.

La mejor anotadora de Yauco fue Sidney Cooks con 27 puntos. Sierra Calhoun sumó 18 unidades. Asia Strong y Zaida González aportaron 11 tantos cada una.

El torneo continuará este lunes, a las 8:00 p.m., con la visita de las Criollas de Caguas (5-5) a las Monarcas de Juana Díaz (4-6), en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez.