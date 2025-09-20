Las Explosivas de Moca perdieron a su dirigente Leonel “Leo” Avilés al inicio de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Avilés salió del quinteto mocano para reintegrarse a la selección femenina de Nicaragua rumbo a los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, a celebrarse del 18 al 30 de octubre.

Con apenas cinco partidos disputados en la serie regular, el asistente Roberto Cañada se vio obligado a asumir la dirección técnica del equipo de forma interina, cuando tenía marca de 3-2. Lo que pudo haber sido el comienzo de una debacle se tornó en una racha ganadora que continúa vigente de cara a la jornada del sábado.

Moca, aunque tuvo que sudar en dos tiempos extra, defendió el jueves el Coliseo Juan Sánchez Acevedo ante las Atenienses de Manatí para conseguir su sexta victoria consecutiva y mejorar su récord a 8-2, el mejor del torneo.

“Solamente hemos seguido el plan que nos dejó Leonel Avilés. Las muchachas han respondido con mucha energía y positivismo”, dijo Cañada a Primera Hora .

“Desde el principio, sabíamos que esto era un grupo especial, pero la liga está bien fuerte y no esperábamos seis victorias al hilo. Sí, pensábamos que podíamos estar entre los primeros cuatro, pero no de esta forma. Gracias a Dios y al trabajo de las muchachas estamos ahí”, admitió el técnico, quien adelantó que Avilés podría regresar en la primera o la segunda de la postemporada.

Durante esta seguidilla, las Explosivas han derrotado, además de a Manatí, a las campeonas Cangrejeras de Santurce, las Ganaderas de Hatillo, las Pollitas de Isabela y a las Gigantes de Carolina.

El único triunfo de Moca por doble dígito en este tramo fue el primero de los dos partidos contra las Ganaderas, lo que confirma lo reñida que está la liga este año, tal como menciona Cañada. Sin embargo, lo más impresionante de esta racha es que tres de las seis victorias han sido sin la mejor anotadora de las Explosivas.

Y es que Alexis Jennings, quien promediaba 18 puntos por cotejo, sufrió el pasado 11 de septiembre una lesión del ligamento cruzado anterior (ACL, en inglés) en un duelo con Isabela, que la dejó fuera por el resto de la campaña. Jennings ya partió a Estados Unidos, donde será operada.

“Alexis Jennings ha sido el motor de este equipo durante los últimos cuatro años. Era nuestra capitana y jugadora de poste. Ha sido una situación un poquito difícil. En el penúltimo juego que ella estuvo le ganamos de forma convincente a Hatillo (66-50) y, cuando se lesionó en el tercer parcial contra Isabela, fue que se cerró el juego”, recordó el entrenador, de 49 años y oriundo de San Juan.

“Se nos ha complicado un poco, pero hemos tenido la suerte de salir con la victoria y mantener viva la racha de seis juegos”, abundó.

Alexis Jennings, refuerzo de las Explosivas de Moca. ( BSNF )

Con la baja de Jennings, la gerencia de las Explosivas contrató a la refuerzo Taya Corosdale como sustituta. Cañada señaló que, aunque Corosdale quizás no cuenta con las mismas herramientas ofensivas que Jennings, aporta una mayor presencia defensiva a la escuadra, algo que antes no tenían.

No obstante, indicó que las nativas Ashley Torres, Hillary Martínez y Gabriela Ortega han sido las jugadoras que han dado un paso al frente, luego de la lesión de Jennings. Torres anotó 23 puntos el jueves frente a las Atenienses, mientras que Martínez sumó 21. Ortega, en cambio, vio sus minutos de juego subir en la rotación de Moca.

“Gabriela Ortega lo que estaba teniendo eran cinco a ocho minutos de juego, pero ahora subió a 15. Jugó 19 minutos en el juego del jueves. La energía que ha traído del banco ha sido positiva. Ashley Torres ha sido la jugadora que se ha encargado de defender a la mejor del otro equipo. También se ha metido a rebotear, al igual que Hillary Martínez para darnos esos rebotes que atrapaba Alexis Jennings”, contó.

Con su foja actual, las Explosivas igualaron la cantidad de triunfos que obtuvieron en la pasada temporada. Cañada está claro de que la gerencia tiene altas expectativas en este elenco, que el mentor entiende es mucho mejor al del torneo anterior.

“Tenemos mejor plantel que el año pasado. El año pasado no teníamos muchas reservas y este año tenemos muchas opciones en el banco, Lyann López, Sonia Román y Gabriela Ortega. Tenemos como cubrirnos y ya nuestro cuadro no tiene que jugar los 40 minutos”, opinó.

Moca y Cañada buscarán extender su racha ganadora este sábado cuando visite a las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.