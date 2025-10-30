Las Cangrejeras de Santurce evitaron la eliminación el miércoles al vencer 72-65 a las Atenienses de Manatí en el tercer juego de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Con el triunfo, las actuales campeonas forzaron un cuarto encuentro que se jugará este viernes, 31 de octubre, en el coliseo Juan Aubín “Bincito” Cruz Abreu de Manatí, a las 8:00 p.m. Manatí domina la serie 2-1 y solo necesita una victoria más para avanzar a la final 2025, mientras Santurce buscará extender la serie al máximo de cinco partidos.

Las Atenienses tomaron el control temprano con canastos de Pamela Rosado y Chelsea Mitchell para cerrar el primer parcial arriba 15-12. En el segundo periodo, un triple de India Pagán amplió la ventaja 28-18, pero las Cangrejeras reaccionaron con un avance de 13-0, sellado por Becca Tobin, para tomar el comando 31-28. Santurce se fue al descanso al frente 33-31.

En el tercer parcial, las capitalinas impusieron su defensa y limitaron la ofensiva de Manatí. Un tiro brincado de Tobin despegó a Santurce 47-33 con poco más de seis minutos por jugarse. Las Atenienses intentaron reaccionar en el cuarto segmento y se acercaron 59-57 con canasto de Rosado, pero Shae Kelley respondió con dos encestes seguidos y un triple de Brianna Jones selló la victoria 68-61 con poco más de un minuto en el reloj.

Kelley volvió a ser la figura clave de Santurce con 21 puntos y 13 rebotes, seguida por Jones con 18 unidades y Kamaria McDaniel con 14. Por Manatí, Rosado lideró con 17 tantos, Kaela Hilaire añadió 16, Pagán 11 y Mitchell 10.

En la otra semifinal, las Explosivas de Moca dominan 2-1 a las Pollitas de Isabela. El cuarto partido se jugará este jueves, 30 de octubre, en el coliseo José “Buga” Abreu de Isabela.