El baloncesto femenino de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) ha presentado cambios en la competencia durante esta temporada, pero las campeonas defensoras, las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, continúan dominando con paso firme.

El quinteto dirigido por Gerardo “Jerry” Batista marcha invicto con récord de 10-0 en la temporada regular y solo le restan dos compromisos: ante las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y frente a las subcampeonas Juanas de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez.

El equipo campeón cuenta con dos de las jugadoras más destacadas del torneo: Abeliz Rodríguez Santiago, líder en puntos totales, puntos en tiros de dos y triples, y Franchesca Torres, quien sobresale en anotaciones de dos puntos. Ambas estarán activas en la postemporada.

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Clasificación directa a la postemporada

Detrás de UPR de Bayamón, el segundo lugar de la tabla lo comparten las Juanas de Mayagüez y las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez, ambas con marca de 9-1.La única derrota de Mayagüez fue precisamente ante Río Piedras, mientras que la UAGM cayó ante las campeonas Bayamón al inicio de la temporada.

En la cuarta posición se encuentran las Tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con récord de 7-2, seguidas por las Jerezanas de Río Piedras (8-3) y las Halconas de la Universidad Central de Bayamón con marca de 7-5.

Lucha por el “play in”

De jugarse el repechaje esta semana, los equipos que estarían buscando mantenerse con vida en el torneo serían las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, las Lobas de la Universidad de Puerto Rico de Arecibo, las Leonas de la Universidad de Puerto Rico de Ponce, las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón y las Jaguares de la Universidad de Puerto Rico de Carolina, ubicadas entre la séptima y décima posición de la tabla.

El “play in” se jugará a muerte súbita entre el séptimo y décimo lugar, mientras el octavo enfrentará al noveno, según el récord en la tabla de posiciones. Estos partidos están programados para el 31 de marzo.