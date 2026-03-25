Cuatro programas considerados fuera del núcleo tradicional del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) dominan actualmente la tabla de posiciones y ya aseguraron su participación en la postemporada, en lo que ha sido una de las temporadas más atípicas del torneo en años recientes.

Se trata de los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez, los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón, los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y los campeones defensores Halcones de la Universidad Central de Bayamón.

Los cuatro quintetos están confirmados para jugar la postemporada que comenzará el 9 de abril.

UAGM juega temporada perfecta

La Universidad Ana G. Méndez ha sido el equipo dominante del torneo con marca perfecta de 14-0. Los Taínos aún tienen dos compromisos en calendario: ante la UPR de Mayagüez y la Universidad Interamericana.

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Los Taínos de Universidad Ana G. Méndez juegan para marca de 14-0. ( Suministrada )

El equipo busca su primer campeonato desde la unificación de los recintos de la Universidad del Turabo, la Universidad del Este y la Universidad Metropolitana, lograda en la temporada 2018-2019. Desde entonces, han obtenido un subcampeonato en 2024 y una medalla de bronce en 2025.

Sagrado se mantiene segundo

Por su parte, la Universidad del Sagrado Corazón ocupa la segunda posición con marca de 11-2. Los Delfines aún tienen partidos ante Caribbean University, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Interamericana antes de cerrar la temporada regular.

Interamericana busca el campeonato

Los Tigres de la Interamericana, terceros en la tabla con 9-2, también figuran entre los principales contendores al título tras alcanzar las semifinales en 2025. El equipo aún tiene compromisos importantes ante UAGM, Sagrado Corazón, la Universidad Politécnica y la UPR de Carolina.

Ni la Interamericana, ni Sagrado Corazón, ni la UAGM han ganado campeonatos en el baloncesto masculino de la LAI en el siglo XXI.

UCB ya cerró como campeón defensor

Mientras, los Halcones de la Universidad Central de Bayamón, campeones defensores, finalizaron su temporada regular con récord de 12-4. Sus derrotas fueron ante la UPR de Ponce, la Interamericana, la Católica y la UAGM.

Lucha cerrada por el “play in”

Las próximas jornadas serán determinantes para definir las posiciones clasificatorias y los equipos que jugarán el repechaje o “play in”.

Los Vaqueros de la UPR de Bayamón y los Castores de la Politécnica juegan por la quinta posición, ambos con marca de 10-5.

En tanto, los Tarzanes de la UPR de Mayagüez, los Leones de la UPR de Ponce y la UPR de Río Piedras comparten marca de 9-6 en la lucha por la clasificación, mientras los Pioneros de la Católica ocupan la décima posición con 7-7.

El “play in” consistirá en partidos de eliminación sencilla entre el séptimo y décimo lugar, y el octavo contra el noveno. Estos encuentros están programados para el 31 de marzo.

Esta temporada del baloncesto masculino de la LAI cuenta con la participación de las 17 universidades miembros, con matrícula completa en el torneo.