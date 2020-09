LeBron James mencionó cinco veces que estaba molesto cuando le preguntaron cómo se sentía por terminar segundo en las votaciones para el premio de Jugador Más Valioso de la NBA de la temporada 2019-20, trofeo ganado por el griego de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo por segunda vez consecutiva.

A la estrella de los Lakers no le agradó obtener solo16 votos de primer lugar del panel de 101 escritores y locutores deportivos mundiales que cubren la liga. Antetokounmpo consiguió 85.

“Me molestó. Esa es mi respuesta honesta", dijo James con un tono serio luego de la victoria de los Lakers 126-114 sobre los Nuggets de Denver en el primer partido de la final de la Conferencia del Oeste.

“Me molesta porque de los 100 votos de primer lugar que pude sacar solo tuve 16. Es lo que me molesta más que nada. No estoy diciendo que el ganador no era merecedor del JMV pero, eso me molestó”, repitió James.

En su temporada número 17 en la NBA, James- de 35 años- promedió 25.3 puntos, 10.2 asistencias (líder en la liga) y 7.8 rebotes para ayudar a los Lakers a terminar primeros en el Oeste (52-19) y clasificar a la postemporada por primera vez desde 2013. Antetotokoumpo, por su parte, terminó con medias de 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias por partido para unos Bucks que tuvieron el mejor récord de la temporada regular.

James, que suma cuatro premios de JMV, ha sido el primero, segundo o tercero en la votaciones del galardón 11 veces en su carrera.

“He terminado segundo mucho en mi carrera, ya sea por el campeonato y ahora cuatro veces por el JMV. Como he dicho, nunca vine a esta ligas pensando en ganar los premios o ser campeón. Solo quiero mejorar cada día y esas cosas llegan por sí solas. Estas cosas están fuera de mis manos, no las puedo controlar, pero me molestó”, indicó.

El canastero también tomó Twitter para dejar saber su desagrado por el resultado de las votaciones.

James está en busca de su décima aparición en una final de la NBA. Ostenta marca de 3-6 en la serie de campeonato.