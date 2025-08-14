Los Capitanes de Arecibo no están a la venta.

Así lo ha dicho hoy, alto y claro, el apoderado del equipo José Manuel Baeza en unas apropiadas declaraciones ofrecidas al periodista arecibeño Pachy Rodríguez en el programa radial Dugout en Radio Once (1120 AM).

Baeza hizo sus expresiones en respuesta a previos reportajes originados en Arecibo, uno que Primera Hora constató con el exgerente general del equipo, Ángel Edgardo García, relacionado al surgimiento de un grupo que hizo llegar una carta a las oficinas del BSN dirigidas para Baeza con una oferta de compra por el equipo.

Consultado al respecto, Baeza dijo que ciertamente la propuesta fue enviada a la liga, lo que le tomó por sorpresa que no fueran dirigida a él personalmente, pero apuntó que le dejó saber al grupo que no tiene ningún interés de vender la franquicia.

“Bueno, a eso yo no puedo llamarle una propuesta. Te digo que hubo una cartaque enviaron en el BSn. A mí personalmente no me enviaron nada. Pero Ángel Edgardo García está enterado desde el martes en la tarde que no tengo ningún tipo de interés en vender el equipo”, dijo Baeza, destacando que mucho menos consideraría una oferta de un grupo que se ha movido como el referido, ventilando en los medios su interés y haciendo llegar una oferta por vía de segundos.

Preguntado de forma directa por Rodríguez si los Capitanes están en venta, Baeza agregó: “ahora mismo los Capitanes no están en venta”.

Eso sí, afirmó que como comerciante que es siempre pudiera considerar una oferta que sea “difícil decirle que no”, como lo harían todos los demás apoderados del BSN, o como lo harían con sus otros negocios.

Sobre si aceptaría una propuesta del grupo que representa García, dio a entender que no por la manera que han operado dar a conocer su interés en el equipo. Tildó incluso el grupo como “un grupo fantasma” pues no sabe quienes lo integran.

Acto seguido, por su parte, afirmó que está trabajando ya con Gaby Miranda y Juan Cardona para preparar el plan de trabajo para el torneo 2026.

En ese sentido, Miranda abundó que los Capitanes planifican darle el protagonismo a sus jugadores jóvenes nativos completando el pase del talento veterano que dominaba muchas veces el mover del equipo este año.

Hablaron incluso de unos potenciales movimientos que pronto se podrán conocer, sin mencionar nombres, aunque al referir el talento nativo al que consideran darle el pase de batón no mencionaron en la ecuación a Víctor Liz. de quien el equipo tiene una opción que pueden ejercer, y quien sería posiblemente uno de sus principales activos para un cambio.

“Ya estamos incouso hablando de refuerzos y analizando todo lo que pasó este año”, agregó Miranda, destacando que todos los jugadores de Arecibo tienen contratos multianuales o son reservas bajo control.

De hecho, precisó que gestionan traer desde el día uno a Justin Reyes, quien este año no vio acción en el básquet local. Y precisaron que Juan Cardona se quedará en Puerto Rico este año para ser parte del trabajo de Arecibo desde el día 1 en el 2026.