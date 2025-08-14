El campeón boricua Oscar “Pupilo” Collazo se prepara para una nueva prueba en el ensogado con la misma mentalidad que lo ha llevado a conquistar en poco tiempo sus tres correas en las 105 libras.

El 20 de septiembre, ante el filipino Jayson “Striker” Vayson, Collazo defenderá por sexta ocasión su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y por segunda vez las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de The Ring Magazine en el mismo escenario donde conquistó su primer título mundial, el Fantasy Springs Casino, en California.

“Volver allí es un placer”, compartió Collazo en una entrevista virtual este jueves con Primera Hora .

El filipino, según Collazo, será un rival que exigirá lo mejor de su repertorio. El boricua (12-0, nueve anestesiados) tiene lo que Vayson desea.

“Este peleador nos va a sacar la herramienta que la gente quiere ver... Viene a hacer su pelea. Es una oportunidad grande para él para hacerse campeón mundial. Esta es la oportunidad que él quiere, que ha estado esperando y va a ser bien difícil porque nosotros estamos 100%, nunca le bajamos la guardia”, manifestó.

“Estamos listos para esta pelea para seguir demostrando que somos los mejores en el peso y el porqué estamos esterilizando”, expresó.

La batalla será transmitida a través de la plataforma de DAZN.

Como para todas sus pasadas reyertas, el villalbeño realizará su campamento en Puerto Rico. El púgil aseguró que lo que le ha rendido frutos no debe cambiarlo.

En esta preparación, indicó, además, que está enfocando su estrategia en la defensa, debido a que es Vayson es un contrincante que busca atacar hacia al frente sin importar los golpes que reciba.

“Nunca bajamos nuestro entrenamiento y siempre vamos enfocados 100% a lo que vamos a hacer. Ya tenemos la estrategia y ya sabemos lo qué vamos a hacer. Ahora es cuestión de que venga el día de la pelea para que todo el mundo vea lo buenos que somos”, mencionó.

“Con este peleador, vamos con un plan. Tenemos plan A hasta la Z, pero siempre va a salir con el plan A porque es lo que va a funcionar... Va en busca de la pelea, buscar esa oportunidad de dar un buen palo. Y eso nos va a hacer pensar un poquito más para usar la defensa, que la hemos estado enfatizando en este campamento, para hacerlo fallar”.

El filipino, de 27 años, (14-1-1, 8 KO’s) llega a la reyerta tras noquear en marzo al tailandés Jirawat Aiamong.

De otro lado, Collazo, de 28 años, viene de defender en marzo también sus campeonatos tras sacar de carrera al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández en el quinto asalto.

En la cartelera de Golden Boy Promotions, a su vez, Gabriela “Sweet Poison” Fundora (16-0, 8 KO’s) arriesga su corona indiscutible de peso mosca en su tercera defensa ante Ayelén “Piru” Granadino (12-2-4, 1 KO).

Campeón absoluto

Enfocado en su próximo compromiso, Collazo espera salir por la puerta ancha para que se le presenten las oportunidades de convertirse en monarca indiscutible.

El cinturón de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo le pertenecen a los filipinos Melvin Jerusalem y Pedro Taduran, respectivamente.

“Sabemos que vamos a salir muy bien y de salir bien, estaremos buscando esas peleas unificatorias para hacer historia. Queremos ser el primer campeón indiscutible de Puerto Rico y sabemos que lo podemos hacer este año entrante (2026)”, sentenció.