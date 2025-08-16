A solo días de la conclusión de la serie final, los Capitanes de Arecibo hicieron el primer movimiento de la temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce.

Arecibo adquirió el cuarto turno de la primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, mientras que Santurce recibió selecciones de primera ronda en 2027 y 2028.

Gracias a este traspaso, los Capitanes ahora poseen el cuarto y décimo turno del próximo sorteo en el que estarán disponibles jugadores como Tai Odiase.

La franquicia de la Villa del Capitán Correa ya cuenta con talentoso núcleo nativo, que incluye a figuras como Alfonso Plummer, Ramses Meléndez, Rafael Pinzón, Diego González, Jonathan Zhao y Gianfranco Grafals.

Arecibo terminó esta campaña en la cuarto posición de la Conferencia B con marca de 18-16 y fue eliminado en los cuartos de final por los Indios de Mayagüez, a pesar de que destituyó al dirigente Allans Colón y contrató a Juan Cardona a finales de julio en busca de un mejor resultado.