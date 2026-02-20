La curiosidad que generaron los Capitanes de Arecibo el miércoles cuando accedieron a cambiar los derechos de reserva que tenían sobre el armador Brandon Knight a los Mets de Guaynabo cuando les faltaba precisamente por anunciar quién cubrirá esa posición en la temporada que se avecina del Baloncesto Superior Nacional ya está contestada.

Ha sido en la mañana de hoy viernes que los Capitanes han dado a conocer que su tercer refuerzo para la nueva temporada que inicia el 21 de marzo lo será el veterano armador Derrick Walton Jr.

“Jugador Global. Ganador Probado”, han escrito en Instagram para presentar su firma, la que acompañan con un video de algunas de sus jugadas en diferentes ligas.

Acto seguido detallan varias de sus credenciales. Para iniciar, que estudió y jugó por cuatro temporada con la Universidad de Michigan. También que tuvo paradas en la NBA con el Heat de Miami, los Pistons de Detroit y los Clippers de Los Ángeles. Además ha jugado para el equipo de Estados Unidos en competencias de la FIBA.

Mientras, apuntan a que cuenta con experiencia jugando en la Euroliga con los renombrados equipos Zalgiris de Lituania, Alba Berlín de Alemania y Asvel de Francia. Y como si fuera poco, que ha sido campeón y Jugador Más Valioso de la serie final de la Liga de Australia, una competencia que ha probado ser fuente de exitosos jugadores traídos al BSN como refuerzos tales como Kevin Lisch y Shawn Redhage con los Piratas en la pasada década y más recientes casos los de Sam Waanderberg con los Indios y Travis Trice con los Criollos de Caguas.

“Su historial habla por si solo”, han agregado los Capitanes, destacando que también fue campeón en la liga de Francia.

Walton Jr. actualmente está activo con el club Hapoel en la Liga de Isreal.

En su carrera colegial con Michigan promedió 11.6, 4.4 rebotes y 3.9 asistencias por partido. Ayudó a los Wolverines a llegar a un juego de campeonato de la conferencia Big 10 y a una participación en la ronda Sweet 16 del torneo nacional. Es el único jugador en la historia de Michigan en anotar 1,000 puntos, capturar 500 rebotes y repartir 400 asistencias.

En la NBA jugó en parte de cuatro temporadas. Su más reciente fue la del 2022-23 con los Pistons, con quienes promedió 6.3 puntos, 3.3 rebotes y 7.0 asistencias por partido.