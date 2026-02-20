Port St. Lucie, Florida. Francisco Lindor, el jugador con más años de servicio en los Mets de Nueva York, dice que agradece la declaración de Steve Cohen de que nunca habrá un capitán de equipo bajo su mando.

“Lo respeto. Definitivamente es una decisión de Steve, de la gerencia. Al final, sea nombrado capitán o no, seguiré actuando igual”, declaró Lindor a MLB.com en un artículo publicado el jueves. “Esto no me hará diferente. Me alegra que haya dejado todo en paz, para que podamos dejar de hablar de esto y seguir adelante”.

El campocorto de 32 años y cinco veces All-Star está entrando en su sexta temporada con los Mets y tiene contrato hasta 2031.

Nueva York inicia su tercera temporada bajo la dirección de Carlos Mendoza. Los Mets permitieron que el popular toletero Pete Alonso y el cerrador estrella Edwin Díaz se marcharan como agentes libres y traspasaron a dos jugadores de la cantera: el jardinero Brandon Nimmo y el versátil veterano Jeff McNeil.

En su primera reunión con la prensa durante los entrenamientos de primavera de esta semana, Cohen dijo que no tener capitán fue decisión suya. Describió el vestuario como único y que prefiere que se arregle solo cada año.

“Es solo mi opinión sobre cómo quiero que sea el vestuario”, dijo Cohen. “Mi opinión es que cada año el equipo es diferente y que hay que dejar que el equipo lo resuelva en el vestuario en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no es común. De hecho, es inusual”.

Los únicos capitanes en la historia de los Mets han sido Keith Hernández, Gary Carter, John Franco y David Wright, cuya carrera como jugador terminó en 2018.

“No es adonde quieren ir”, dijo Lindor a MLB.com. “Lo respeto, lo entiendo y estoy de acuerdo. Es uno de esos casos en los que me voy a concentrar en el béisbol. Siento que tenemos líderes (sin) capitanes y todo eso. El vestuario es el vestuario. Juguemos béisbol y concentrémonos en ganar”.

Lindor, considerado durante mucho tiempo uno de los líderes del equipo, se encuentra en rehabilitación tras una cirugía realizada el 11 de febrero para reparar una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda, lo que podría poner en riesgo su condición para el inicio de esta temporada. La cirugía se realizó tras una evaluación por parte de un especialista en manos tras experimentar dolor en la zona alrededor de la mano y la muñeca.

En 160 juegos la temporada pasada, Lindor tuvo 762 apariciones al plato, la mayor cantidad en la MLB, con un promedio de bateo de .267, 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 bases robadas. Quedó fuera del roster de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol debido a la cobertura del seguro.