Los Capitanes de Arecibo han perdido sus últimos cuatro juegos en la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras ser doblegados por unos inspirados Mets de Guaynabo, que contaron con el regreso de DeMarcus Cousins.

Esta racha negativa ocasionó que fueran desplazados del puntero de la Conferencia B por los Indios de Mayagüez, quienes juegan para 11-7.

Durante esta sequía de victorias, los Capitanes cayeron ante los Leones de Ponce en dos ocasiones, los Atléticos de San Germán y los Mets. Aun así, Arecibo ocupa la segunda posición de su llave con marca de 10-9, por lo que no hay pánico en la “Villa del Capitán Correa”.

“El que tenga pánico no puede trabajar en esto. El pánico no existe aquí… Nos unimos a unos seis o siete equipos que han pasado por una racha negativa en lo que va de la temporada. No somos los primeros. Las lesiones nos sacaron bastante de ritmo y tenemos que reagruparnos nuevamente”, dijo Gabriel Miranda, director de operaciones de los Capitanes, a Primera Hora .

La realidad es que una racha negativa como la que atraviesan los Capitanes es común en un torneo con una fase regular de 34 partidos.

Mayagüez, Caguas, Guaynabo, Quebradillas, Ponce, San Germán, Aguada y Manatí también han pasado por un tramo complicado. Algunos lograron regresar a la ruta ganadora, mientras que otros continúan buscándola.

Como mencionó Miranda, varios de los jugadores de Arecibo también han lidiado con lesiones durante esta mala racha.

La principal baja fue la del armador importado Brandon Knight, quien sufrió un calambre en los músculos isquiotibiales (hamstring) la semana pasada en su tercer compromiso con los Capitanes. Knight sigue siendo evaluado día a día.

A raíz de esto, Arecibo adquirió al refuerzo Byron Allen en un cambio con los Leones por un turno de tercera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, en lugar de traer de vuelta a Pierre Jackson, que salió del equipo por la llegada de Knight.

“Entendíamos que necesitábamos un refuerzo que pudiera defender un poco más. Byron conoce la liga y estaba aquí en Puerto Rico. Era traerlo rápidamente y es un refuerzo que cogimos para dos o tres juegos solamente”, explicó el director de operaciones de Arecibo.

Brandon Knight durante su debut con los Capitanes de Arecibo en el BSN. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Miranda adelantó a este medio que los Capitanes anticipan que Knight regrese a cancha este sábado, cuando reciban a los Indios en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina o el próximo jueves cuando visiten a la tribu en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez.

El estelar importado, que promedió 15.3 puntos en los tres juegos que vio acción, se perdería el partido del miércoles frente a los Vaqueros de Bayamón, líderes de la competencia.

“No tenemos ningún tipo de apuro. Solo tenemos que empezar a buscar la manera de ganar nuevamente, estar saludables y tener los tres refuerzos disponibles en una liga donde todas las noches se va a jugar contra tres refuerzos”, afirmó.

Otros canasteros que también se han visto afectados por lesiones durante esta racha negativa son Ramses “RJ” Meléndez, debido a la aparatosa caída que sufrió tras un donqueo ante los Criollos hace dos semanas; Wilfredo “Willie” Rodríguez, quien ya regresó al tabloncillo, pero presentó molestias en el hamstring; y Jonathan Zhao, que se torció el tobillo el martes en Guaynabo y está siendo examinado día a día.

“Estos juegos que nos han tocado han sido difíciles. Sabíamos que el de ayer (lunes) con Guaynabo iba a ser durísimo. Igual será el de mañana (miércoles) contra Bayamón. El de San Germán lo botamos. Fue un juego que lo tuvimos ahí, estando arriba por cinco puntos cuando restaban dos minutos”, repasó.

“También los novatos están pasando por su proceso de ajustarse a la liga, una que es bien física. Ellos están en ese proceso de resistencia en el torneo. Tal vez están un poco gastados también, pero no es algo por lo que no hayamos pasado antes, así que ahora mismo el enfoque es positivo”, agregó.

Arecibo es uno de los equipos que más exposición les dio a sus novatos en esta primera mitad de la campaña, con Meléndez y Rafael Pinzón siendo parte del cuadro titular en numerosas ocasiones.

Miranda compartió que también están evaluando diferentes opciones para un tercer importado ante la inconsistencia del australiano Jonah Bolden, que acumula una media de 7.8 unidades y 6.6 rebotes por cotejo.

“Tenemos que aumentar la intensidad. Hemos tenido mucha inconsistencia en la posición cuatro con Bolden. Estamos tratando de rescatarlo, pero también estamos evaluando opciones”, reveló.

Jonah Bolden, refuerzo de los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Allans Colón seguirá capitaneando el barco

Por otro lado, Miranda también afirmó que los Capitanes no están considerando un cambio en su dirección técnica y planifican mantenerse con el veterano entrenador Allans Colón, quien fue contratado en la temporada muerta tras la salida de Juan Cardona.

“Él no juega. Si fuese por el dirigente, Manatí hubiese ganado un juego y Aguada se hubiese salvado… Eso (un cambio de entrenador) es algo que no estamos planificando y ni siquiera hemos conversado”, señaló.

En lo que va del torneo, los Santeros de Aguada y los Osos de Manatí han sido las únicas dos franquicias que han despedido a sus técnicos. Aguada prescindió de los servicios de Omar González y lo reemplazó con Erick Rodríguez. Semanas después, Iván Ríos salió de la dirección de los Osos y entró Rafael “Pachy” Cruz. Ambos equipos siguen en los sótanos de sus respectivas conferencias.