La vacante técnica que dejó abierta el arecibeño Rafael ‘Pachy’ Cruz en las filas de los Capitanes de Arecibo cuando decidió alegadamente aceptar una propuesta aún no ha sido confirmada para irse a dirigir a los Piratas de Quebradillas será cubierta, de todas las personas, por un quebradillano. Y es que Tony Ruiz ha sido el entrenador elegido para el puesto, según lo informó hoy miércoles a Primera Hora el gerente general del equipo, Ángel Edgardo García.

Ruiz, con una amplia carrera como entrenador en el BSN, el BSNF, ligas escolares en Puerto Rico, la nueva Liga Puertorriqueña de Baloncesto y de clubes profesionales en Dominicana, Venezuela, México y Colombia recibirá una segunda oportunidad de dirigir a los Capitanes, a quienes los dirigió en parte de la temporada del 2000 en reemplazo del fenecido Héctor Blondet. Había trabajado antes allí como asistente con Raymond Dalmau, con quien posteriormente llegó a las filas de los Cangrejeros de Santurce en el 2004.

PUBLICIDAD

Fue con Santurce que ganó su primer campeonato en el BSN, esto en el 2007 y precisamente ante los Capitanes, cuando fue nombrado dirigente tras un pobre inicio en la temporada bajo el mandato del también fenecido Carlos Mario Rivera. Ese año cambió el rumbo del equipo que arrancó jugando para marca de 2-9 y lo encaminó hacia una de las series finales más emblemáticas que ha tenido el BSN en su historia. Fue una serie final cerrada, jugada al máximo de siete juegos y siete llenos totales en los Coliseos de Puerto Rico y el Manuel ‘Petaca’ Iguina de los Capitanes.

Ruiz trabajó por última ocasión en el BSN en el 20 cuando comandó a los Indios de Mayagüez. Regresa al BSN trayendo la distinción de ser el segundo coach extranjero más ganador de partidos en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, solo detrás de Julio Toro, y el más ganador de los extranjeros en la Liga de Baloncesto de la República Dominicana.

“Estamos muy contentos de anunciar la firma de Tony Ruiz. Creemos que con su experiencia entrenando en diferentes ligas y con la capacidad que ha tenido durante los últimos años de ver de cerca la evolución del BSN desde la perspectiva del analista en la televisión será una firma que nos dará mucho éxito. Como tenemos un equipo con muchos veteranos, necesitábamos a alguien que conociera bien la liga y como armonizar con esas estrellas”, dijo García, recordando que Ruiz tiene una amplia carrera como comentarista en las transmisiones televisivas del BSN.

PUBLICIDAD

La firma de Ruiz es por tres años. García explicó que como gerente general desea que el equipo se mantenga siendo uno que predica consistencia en la posición del entrenador. El antecesor de Ruiz, Pachy Cruz, estuvo al mando del equipo por siete temporadas. Previo a él Omar González estuvo en parte de tres campañas y antes que él David Rosario estuvo también durante siete años frente al conjunto.

Consultado sobre qué movió la decisión de Ruiz sobre otros candidatos, García apuntó a la experiencia de Ruiz en otras ligas y la visión que tiene sobre cómo manejar al elenco que tiene Arecibo. De hecho, los Capitanes tiene a casi todos sus jugadores principales bajo contrato. Nos referimos a Walter Hodge, David Huertas, Víctor Liz, Jonathan Rodríguez y Raymond Cintrón, entre otros.

“Debo decir que los candidatos que tuvimos bajo consideración, todos eran excelentes. El que escogiéramos a Tony sobre otros no significa que otros que fueron entrevistados no los considerábamos buenas decisiones. Pero optamos por Tony y en el proceso conversamos sobre su firma con Walter Hodge y está muy a gusto con la misma. También he escuchado de otros jugadores que han apoyado la firma”, dijo García.

Según el gerente general de los Capitanes, Ángel Edgardo García, Víctor Liz y Walter Hodge ya han dejado conocer su apoyo a la decisión de contratar a Tony Ruiz como dirigente. ( David Villafane/Staff )

El fichaje de Ruiz llega a días, quizás horas, de que los Capitanes posiblemente sean traspasado a un nuevo grupo administrativo. García destacó que ha adelantado el acuerdo que ya tenía más de una semana de arreglado porque en cualquier momento el BSN va a abrir el proceso de la agencia libre y necesita que Ruiz pueda ya ejercer sus opiniones sobre lo que deberá buscar el equipo en el mercado.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a necesitar un armador porque este próximo año no contaremos con Walter Hodge desde el día uno porque está jugando en Egipto. También nos gustaría conseguir un jugador más de la posición tres”, apuntó García sin precisar nombres pues incluso desconoce quiénes estarán disponibles en el mercado.

En tanto, en cuanto al proceso de la compra-venta del equipo apuntó que espera que todo se resuelva prontamente. Sin destacar nombres dejó saber que hay dos ofertas sobre la mesa que definirán quién se convierte en el nuevo dueño del equipo. Éstos ya se han reunido con el apoderado del equipo, Frabián Elí, para discutir sus propuestas y planes para la franquicia. Y solo falta que se completen traspasos de documentos finales y que la Junta de Directores del BSN determine si aprueba a uno o ambos candidatos para proceder al cierre del negocio.

“Lo único que te puedo decir sobre los candidatos es que tienen el común denominador de que son boricuas y que han seguido al equipo durante años aunque no son arecibeños. Pero claramente tienen planes para el equipo en Arecibo”, dijo García.

Mientras, de vuelta al tema del técnico, García no adelantó quién podría ser el asistente de Ruiz en la dirección. Si reconoció que en banco podrían haber unas nuevas caras a partir del 2023.