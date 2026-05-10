Tremont Waters firmó un doble-doble de 12 puntos y 12 asistencias para guiar el sábado a los Gigantes de Carolina-Canóvanas a su tercera victoria consecutiva al imponerse, 96-76, ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Así las cosas, Carolina-Canóvanas continuó su ascenso en la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras mejorar su marca a 9-7 y colocarse a un juego de la segunda posición, que ocupan los Vaqueros de Bayamón. Guaynabo, por su parte, empeoró su récord a 8-9.

Además de Waters, Jaylen Nowell brilló con 17 unidades por los Gigantes. Le siguieron Hunter Tyson con 12 tantos y Daniel Rivera con 11. George Conditt IV salió del partido lesionado, luego de torcerse el tobillo, pero aseguró que se encuentra bien desde su cuenta de Instagram.

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Por los Mets, Torrey Craig fue el mejor con 22 puntos, incluyendo tres triples, y nueve rebotes. Ysmael Romero aportó 14 unidades, mientras que Brandon Knight y Eric Ayala terminaron con 12 cada uno.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, los Osos de Manatí frenaron la racha ganadora de los Criollos de Caguas con un triunfo por 94-89, a pesar de solo tener disponibles a dos de sus tres refuerzos.

Con este resultado, Manatí ahora juega para 7-10 y Caguas cayó a 10-6. Aún así, el quinteto del Valle del Turabo permanece en el primer puesto de la Conferencia A del BSN.

Kristian Doolittle y Kendric Davis cargaron la ofensiva de los Osos al sumarse para 47 puntos. Doolittle finalizó con 24 unidades y Davis con 23, incluidos cuatro bombazos a larga distancia en nueve intentos.

En causa perdida, Louis King consiguió 18 puntos y siete rebotes. En tanto, Moses Brown volvió a registrar un doble-doble con 16 unidades y 11 capturas.

La acción del BSN continuará este domingo con tres juegos en agenda, cuando los Piratas de Quebradillas visiten a los Santeros de Aguada, los Cangrejeros de Santurce reciban a los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez enfrenten a los Capitanes de Arecibo.