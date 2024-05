Los primeros pasos de Ethan y Stephen Thompson en el baloncesto fueron ante un canasto en el patio de su hogar en California.

Allí tuvieron numerosas batallas que solo sus padres o vecinos pudieron presenciar. Años después, esos duelos tomaron escena en distintos escenarios como la G-League, pero el miércoles por primera vez se enfrentaron en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue un clásico duelo entre hermanos en el que Stephen, de los Vaqueros de Bayamón, y Ethan, de los Osos de Manatí, se fueron de tú a tú en ambos lados de la cancha, intercambiando canastos y defendiéndose el uno al otro.

Sin embargo, esta no fue la primera vez en el año que jugaron en contra a nivel profesional. A principios de 2024, se vieron las caras en dos partidos de la G-League entre el Herd de Wisconsin y los Capitanes de Ciudad de México. En ambos duelos, Ethan se llevó la mejor parte con los Capitanes. Pero el miércoles fue Stephen quien salió por la puerta ancha tras los Vaqueros vencer 90-80 a los Osos en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Es la primera vez que nos enfrentamos y, definitivamente, es un sentimiento especial poder jugar en contra. Es algo de lo que siempre hablábamos cuando pequeños. Tuve la oportunidad de enfrentarlo este año dos veces en la G-League. Él ganó ambos juegos, así que se siente bien tener mi revancha esta noche. Espero hacer lo mismo el viernes”, expresó Stephen a Primera Hora después del encuentro.

Stephen (derecha) y Ethan Thompson durante el partido del miércoles entre los Vaqueros de Bayamón y los Osos de Manatí. ( Alejandro Granadillo )

Además del triunfo, Stephen lució mejor con 24 puntos, incluyendo cinco triples, mientras que Ethan registró 12 unidades.

Los Thompson no tendrán que esperar mucho para volver a verse las caras en el BSN, porque el viernes los Vaqueros visitarán a los Osos en el Coliseo Juan Aubín Cruz y se puede tener por seguro que será una batalla igual o más intensa que la se vivió en el “rancho”.

“Este partido es aún más especial porque estamos aquí en Puerto Rico. Siempre cuando competimos en contra es un buen juego… Fueron muchos días los que jugamos uno contra uno al frente de mi casa y siempre fueron bien competitivos”, dijo Ethan a este diario antes del encuentro.

De hecho, Stephen contó a este diario que llevaban un tiempo hablando sobre lo que sucedería en el desafío del miércoles entre Bayamón y Manatí. Ambos se encontraron en la entrada posterior del Coliseo Rubén Rodríguez y conversaron por un rato en la cancha minutos antes de que sonara el silbato.

En el caso de Stephen, de 27 años, esta es su tercera temporada en la liga con Bayamón y fue parte instrumental en la conquista del campeonato en 2022. Mientras que Ethan, de 25, fue seleccionado por Manatí con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2024, por lo que está en su primera campaña.

No obstante, su anticipada llegada al BSN no ha decepcionado. En seis partidos, Ethan acumula un promedio de 16.2 puntos, 4.3 rebotes y 2.8 asistencias. Su impacto no solo se ha visto en la hoja de estadísticas, pues los Osos juegan para 4-2 desde su llegada.

Pero antes de ser escogido por Manatí, Ethan era visto con otro uniforme en el BSN. En un momento, hubo un rumor de que la gerencia de los Vaqueros tenía la intención de unir a los hermanos de ascendencia puertorriqueña en el “rancho”. En cambio, nunca se concretó la dupla y todo quedó como un rumor.

“Los rumores son solo rumores. Nunca me metí mucho en los detalles de ellos, pero al final del día todo va a suceder según el plan de Dios. Estoy en un buen lugar con Manatí y aprecio estar en la organización”, afirmó Ethan.