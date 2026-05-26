La Serie Final de la NBA no empezará hasta el 3 de junio, por lo que el calendario hará algo que los Atlanta Hawks, los 76ers de Filadelfia y los Cavaliers de Cleveland no han podido hacer en las últimas semanas.

Impedirá que los Knicks de Nueva York ganen.

Al menos durante unos días.

Los Knicks se dirigen a la Final de la NBA, y lo hacen en una racha como pocas en la historia de la liga. El lunes por la noche, Nueva York completó una barrida de cuatro partidos en las finales de la Conferencia Este, venciendo a los Cavaliers por 130-93 y ampliando su racha de victorias a 11 partidos.

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"It's nothing but New York Joy!!!" - Alex Monaco at the Knicks watch party at Radio City Music Hall as New York sweeps the Cavs in the Eastern Conference Finals 🗣️🔥@NYKnicks | @Alex__Monaco | #AlwaysKnicks pic.twitter.com/EclVL3seaa — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) May 26, 2026

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, atribuyó todo el mérito a los jugadores.

“Son grandes seres humanos y, obviamente, fantásticos jugadores de baloncesto”, afirmó Brown.

Los Knicks se impusieron a los Hawks en seis partidos en la primera ronda, y luego barrieron a Filadelfia en la segunda y a Cleveland por el título del Este.

Y ahora, los Knicks esperan a Oklahoma City o San Antonio. El campeón de la Conferencia Oeste no se coronará hasta el jueves como muy pronto, y el ganador de esa serie Thunder-Spurs recibirá a los Knicks en el primer partido de las Finales de la NBA la semana que viene.

Una racha de 11 partidos victorias

Los Knicks, que no pierden desde el 23 de abril (de hecho, iban 2-1 por detrás de los Hawks en esa serie de primera ronda tras dos derrotas consecutivas por un punto), se encuentran ahora en un club muy reducido de equipos que llegan a la ronda por el título con este tipo de racha de victorias.

Solo otros tres equipos -los Lakers de Los Ángeles en 1989, los Lakers de nuevo en 2001 y Golden State en 2017- han estado en rachas ganadoras de postemporada de al menos 11 partidos llegando a las Finales de la NBA.

En 1989, los Lakers lograron un 11-0 en las tres primeras rondas de los playoffs (la primera ronda era entonces al mejor de cinco) antes de ser barridos por Detroit en la final. Los Lakers de 2001 también ganaron por 11-0 las tres primeras rondas, perdieron el primer partido de la final contra Filadelfia y fueron barridos en el resto de la serie camino del título.

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Y Golden State estaba 12-0 en las Rondas 1-3 en 2017, luego ganó los tres primeros partidos de las finales contra Cleveland -llegando a 15-0 para los playoffs- antes de caer en el Juego 4 de las finales y terminarlo en el Juego 5.

La mayor diferencia de puntos en un lapso de 11 partidos

Nueva York no sólo está ganando. Está ganando a lo grande. Realmente a lo grande.

Los Knicks han anotado 262 puntos más que sus rivales en esta racha de 11 victorias consecutivas. Es la racha de 11 partidos más abultada de la historia de la NBA, tanto en temporada regular como en playoffs.

Boston superó a sus equipos por 243 puntos en una racha de 11 partidos en 2024. Milwaukee tuvo rachas de 11 partidos en los que superó a equipos por 230, 231 y 236 puntos (con algún solapamiento durante dos de esas rachas) en 1970-71.

Esos Celtics y esos Bucks ganaron títulos de la NBA en esas temporadas.

El diferencial de puntos promedio de los Knicks en sus rondas de playoffs previas a las Finales esta temporada fue de 19,4 puntos por partido. La mejor marca anterior en todas las rondas combinadas antes de la ronda por el título fue un diferencial de 16,3 puntos por partido de Golden State en 2017.

¿La eliminatoria más dominante de la historia?

Los Knicks han ganado seis partidos de playoffs consecutivos en la carretera por dobles dígitos. Ningún equipo en la historia de la NBA ha tenido una racha semejante en la postemporada.

Han ganado esos partidos por una asombrosa suma de 161 puntos.

La marca anterior de victorias consecutivas de doble dígito en la carretera en playoffs fue de cinco, lograda dos veces: por Miami en 2013 (por un combinado de 75 puntos) y Golden State en 2017 (por un combinado de 88 puntos). Ambos clubes ganaron títulos de la NBA en esas temporadas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.