San Antonio. Keldon Johnson anotó 27 puntos, Victor Wembanyama añadió 16 unidades y 14 rebotes, y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a los 38 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Luka Doncic para vencer el miércoles 107-91 a los Lakers de Los Ángeles.

San Antonio se colocó en el segundo lugar de la Conferencia Oeste a pesar de atinar apenas cuatro de 25 tiros de tres puntos.

LeBron James no jugó debido a problemas de artritis y ciática, lo que incidió en que terminara la racha de tres victorias consecutivas de Los Ángeles.

Tirones en la pantorrilla también dejaron fuera a Austin Reaves y Rui Hachimura de los Lakers.

Jake LaRavia, con 16 puntos, y Jaxson Hayes, con diez, fueron los únicos otros jugadores de los Lakers en anotar en cifras de doble dígito contra los Spurs.

Wembanyama estaba en duda para el encuentro después de regresar el martes tras una ausencia de dos duelos debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda. Anotó 30 puntos en 20 minutos en una derrota por 106-105 en Memphis y siguió con su 15º doble-doble de la temporada.

Stephen Curry y Jimmy Butler lideran a los Warriors

Stephen Curry anotó 31 puntos, destacándose con un triple en retroceso a 26 segundos del final, y añadió siete asistencias y siete rebotes para que los Warriors de Golden State vencieran el miércoles 120-113 a los Bucks de Milwaukee.

De’Anthony Melton sumó 22 puntos desde el banquillo, Jimmy Butler terminó con 21 unidades y cinco rebotes, y el dominicano Al Horford totalizó ocho tantos, diez tableros y seis asistencias en uno de sus mejores partidos completos desde que se unió a los Warriors.

Curry embocó 12 de 21 disparos con tres triples. Hizo su primer tiro desde lejos a los 4:44 minutos del primer cuarto y anotó 14 tantos al llegar al medio tiempo.

La bandeja de Giannis Antetokounmpo con 4:38 minutos restantes acercó a los Bucks a diez puntos, pero Butler respondió en el otro extremo.

Antetokounmpo registró 34 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, mientras que Kevin Porter Jr. contribuyó con 15 tantos, nueve asistencias y cuatro tableros por los Bucks, quienes no pudieron resistir los 18 triples de Golden State y una desventaja de 53-42 en el rubro de rebotes.

Milwaukee había ganado dos duelos seguidos y cuatro de cinco. Había tenido dos días completos de descanso después de una victoria 115-98 en Sacramento el domingo.

Gilgeous-Alexander brilla con 46 puntos

Shai Gilgeous-Alexander anotó 46 puntos y el Thunder de Oklahoma City se impuso el miércoles 129-125 al Jazz de Utah en tiempo extra, para quebrar una racha de dos derrotas consecutivas.

Gilgeous-Alexander hizo un tiro con calma desde cerca de la línea de castigo al final del tiempo reglamentario para forzar el tiempo extra. En la prórroga, anotó nueve puntos.

El Jugador Más Valioso de la campaña anterior aumentó su racha de partidos con al menos 20 puntos a 109, la segunda más larga en la historia de la NBA.

Chet Holmgren totalizó 23 puntos y 12 rebotes, Jalen Williams anotó 17 unidades y Ajay Mitchell agregó 16 a la causa del campeón defensor de la NBA.

El Thunder había perdido seis de sus últimos 12 compromisos después de comenzar la temporada 24-1. La mancha más significativa en fechas recientes llegó el martes con una derrota de 124-97 ante el alicaído Charlotte.

Fue la segunda derrota consecutiva del Thunder, que no ha perdido tres duelos consecutivos de temporada regular desde abril de 2024.

Lauri Markkanen totalizó 29 puntos y 13 rebotes por Utah. Keyonte George agregó 25 puntos y 11 asistencias, mientras que Jusuf Nurkic contribuyó con 15 puntos y 15 rebotes por el Jazz, que perdió su quinto consecutivo.