Luego de tres semanas desde que comenzó la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Leones de Ponce son el único equipo que no ha probado una victoria.

Demás está señalar que el arranque de los Leones ha sido uno de pesadilla. Ponce perdió sus primeros dos partidos por un margen 21 y 35 puntos, y estas palizas bastaron para que sustituyeran al dirigente argentino Sergio “Oveja” Hernández por Carlos Rivera.

La lluvia no escampó para los felinos en el siguiente encuentro, pues volvieron a perder pese a que el técnico fue Carlos Morales ante la ausencia de Rivera por compromisos personales. Y aunque no quiso confirmar si la segunda salida de Hernández fue una renuncia o un despido, el gerente general de los Leones, Gabriel Ortiz, aseguró que en la “Perla del Sur” no hay pánico por el lento inicio y confían que Rivera los llevará a la ruta ganadora.

“Es cuestión de seguir mejorando con la nueva dirección de Carlos Rivera. Sí, estamos 0-3, pero la gran mayoría de los equipos tiene al menos una o dos derrotas, así que ganando uno o dos juegos ya te metes en la pelea”, comentó Ortiz en entrevista telefónica con Primera Hora .

Sergio Hernández dirigió a los Leones de Ponce en dos juegos antes de que sucediera su salida del equipo por segunda ocasión. ( Suministrada / BSN )

De cara a la jornada del miércoles, los Leones están en el fondo de la Sección A con balance de 0-3. Los Atléticos de San Germán están en la quinta posición del escalafón con récord de 1-4, mientras que los Piratas de Quebradillas están cuartos con marca de 3-3.

A pesar de la situación en la que se encuentran, la franquicia ponceña depositó su confianza en Rivera, quien jugó 11 de sus 18 temporadas en el BSN con los Leones. Esa experiencia en la liga local jugó un papel importante al momento de decidir quién sería el sustituto de Hernández. Sin embargo, Ortiz reiteró que tener al exarmador como estratega siempre estuvo en los planes de la gerencia.

“La temporada pasada era apenas su primer año sin ser jugador. A mitad de temporada tuvimos que hacer cambios de dirección y él no se sentía listo. Este año el escenario fue distinto”, contó el gerente general.

“Entendemos que ya con un año de experiencia asistiendo a Sergio Hernández y Carlos Morales… Tenía que ser alguien que conociera la liga. No podía ser alguien externo y Carlos cumplía con todos esos requisitos”, abundó.

El jueves será el primer juego de Rivera como dirigente en propiedad de los Leones cuando reciban a los Osos de Manatí en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns. Los Osos tampoco están pasando por su mejor momento al caer en sus últimos cuatro desafíos.

Jamil Wilson donquea en el partido de reto entre los Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez. ( Jorge A Ramirez Portela )

Pero el cambio en su dirección no fue el único ajuste que Ponce realizó ante el arranque de 0-3. La franquicia ponceña anunció el martes que el importado Jamil Wilson regresó en sustitución de Jalen Harris.

“Jamil Wilson nos debe ayudar en el ritmo. Es un jugador que nos mejora en ambos lados de la cancha y hace que el juego fluya más… Es un poco de la continuidad que se tuvo el año pasado”, opinó Ortiz.

Wilson promedió la pasada campaña 11.2 puntos y siete rebotes en 18 encuentros y fue pieza crucial en el resurgir de los felinos durante el último tramo del torneo 2023. No obstante, Ortiz adelantó que la llegada del delantero importado no es la única movida que la franquicia está contemplando, ya que tienen sobre la mesa varias opciones como el posible retorno de Thomas Robinson.

El exenebeísta fue también una de las figuras principales en el avance de Ponce con Morales al mando en la parte culminante de la pasada temporada.