Los subcampeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Mets de Guaynabo, no se han dormido en la temporada muerta y el sábado anunciaron el regreso para la temporada 2022 del dirigente Brad Greenberg y que llegaron a un acuerdo con el defensa Isaiah LeBlanc, quien aunque fue escogido por los Brujos de Guayama en el Draft, no llegó a un acuerdo con el equipo y no debutó en la liga.

“Mi experiencia con los Mets, el BSN y Puerto Rico fue completamente positiva y emocionante”, expresó Greenberg en un comunicado. “La oferta para continuar es muy apreciada por lo que mi decisión es una fácil. Ahora comienza el reto de armar un roster ganador y estoy ansioso por trabajar en estrategias para ayudarnos a ser competitivos en una liga tan intensa como el BSN”.

Además, los Mets contrataron a LeBlanc, un jugador que fue seleccionado con el séptimo turno del Draft del BSN del 2021 por los Brujos de Guayama. El equipo indicó en el parte de prensa que, sin embargo, LeBlanc no jugó en la temporada luego de no llegar a un acuerdo con los Brujos.

El canastero, cuyo abuelo materno es de Puerto Rico, rechazó ofertas de becas para jugar a nivel universitario con la Universidad de Houston, Oklahoma State, Georgia Tex y LSU para convertirse en profesional. El ‘combo guard’ de 6′3″ acumuló más de 2,500 puntos en su carrera de escuela superior.

“Isaiah apostó a sí mismo al convertirse en profesional a los 19 años, y nosotros estamos apostando a que él tendrá un impacto inmediato como anotador en nuestro equipo”, declaró el copropietario de los Mets, Marc Grossman.

“Tenemos un dirigente que probó la pasada campaña que logra sacar lo mejor de sus jugadores. Estamos ilusionados por ver lo que Brad puede lograr con una temporada muerta y un campo de entrenamiento completo a su disposición”, agregó Grossman.