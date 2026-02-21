Portland, Oregón. Nikola Jokic tuvo 32 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en 29 minutos y medio y los Nuggets de Denver vencieron a los Trail Blazers de Portland 157-103 el viernes por la noche para la mayor cantidad de puntos en la carretera en la historia de la franquicia y la mayor cantidad en un partido de la NBA esta temporada.

Jamal Murray añadió 25 puntos una noche después de fallar el tercero de tres tiros libres a falta de 0.9 segundos en una derrota por 115-114 ante los Clippers en Los Ángeles.

Julian Strawther y Tim Hardaway Jr. anotaron 19 puntos cada uno.

Denver ganaba 82-53 al descanso, con 13 de 22 en tiros de 3 puntos. Los Nuggets aumentaron la ventaja a 55 en la segunda parte.

Jrue Holiday lideró a Portland con 19 puntos. Deni Avdija sumó 15 puntos, 13 asistencias y siete rebotes, pero también tuvo seis pérdidas de balón.

Jokic anotó 19 puntos en el primer cuarto y llevaba 24 al descanso. Anotó 10 de 15 tiros de campo y 3 de 4 triples. Denver acabó con 21 de 41 en triples.

Matisse Thybulle, de baja desde el 29 de octubre, y Kris Murray, de baja desde el 5 de enero, regresaron a la alineación de Portland. Thybulle sumó cinco puntos y tres robos, y Murray un punto y un rebote.

