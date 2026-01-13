Indianápolis. Pascal Siakam anotó 21 puntos, incluyendo el decisivo tiro con 6.1 segundos restantes, y los Pacers de Indiana sumaron tres victorias consecutivas por primera vez en la campaña al vencer el lunes 98-96 a los Celtics de Boston.

Derrick White de Boston falló un intento de tres para tomar la delantera en los segundos finales después de que empató el juego a 96 con una bandeja en penetración con 28,6 segundos restantes.

Siakam hizo un amague y dio un paso dentro de la línea de tiros libres para anotar en los segundos finales. También sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Los Pacers comenzaron la noche con el peor récord de la NBA, pero ahora están 9-31, medio juego por encima de los Pelicans de Nueva Orleans a pesar de no contar con el alero Bennedict Mathurin (17.8 puntos por juego), quien estuvo fuera por una lesión en el pulgar por quinto juego consecutivo.

Jay Huff anotó 20 unidades, incluyendo cuatro triples, para los Pacers. El boricua Ethan Thompson no vio acción en el partido.

Payton Pritchard lideró a los Celtics con 23 tantos y ocho asistencias. White tuvo 18 puntos y Anfernee Simons 16.

Jaxson Hayes, derecha, de los Lakers de Los Ángeles, se alza para clavar el balón sobre Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Justine Willard) ( Justine Willard )

Monk anota siete triples y 26 puntos en victoria de Kings sobre Lakers

Sacramento. Malik Monk encestó siete triples y anotó 26 puntos para ayudar a los Kings de Sacramento a sorprender 124-112 a los Lakers de Los Ángeles el lunes por la noche.

DeMar DeRozan sumó 32 unidades y seis asistencias para los Kings (10-30), quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de una racha de siete derrotas. Russell Westbrook, quien jugó 78 partidos para los Lakers en 2023, añadió 22 tantos y siete asistencias.

Fue la primera victoria en casa de los Kings contra los Lakers desde el 13 de marzo de 2024.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 42 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Fue el séptimo partido de la temporada con 40 puntos para el máximo anotador de la NBA.

LeBron James aportó 22 unidades al embocar ocho de 17 tiros, aunque falló los cinco intentos de tres puntos.

DeAndre Ayton anotó 13 puntos para alcanzar los 7,000 en su carrera. Jaxson Hayes añadió 12 unidades para los Lakers (23-11), quienes han perdido dos seguidos después de ganar tres consecutivos.

Los Ángeles tomó la delantera temprano, pero no pudo contener a un equipo de Sacramento energizado que no estuvo en desventaja durante los últimos 38 minutos. Sacramento venció a Los Ángeles por primera vez en tres partidos esta temporada.

Los Kings remontaron desde ocho puntos abajo en el primer cuarto para liderar 57-41 al final del segundo después del quinto triple de Monk en el juego.

James y Doncic mantuvieron a los Lakers cerca, combinándose para 38 de los 54 puntos de Los Ángeles en la primera mitad.

Los Kings comenzaron el tercer cuarto con una racha de 19-6 y abrieron una ventaja de 20 en camino a la victoria contundente.