Los Piratas de Quebradillas ejercerá la opción en el contrato del dirigente Eddie Casiano para la temporada 2021 luego de que el líder del torneo 2020 fuera barrido en la serie final por los Vaqueros de Bayamón en la ´burbuja´ del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Tenemos una opción en su contrato y vamos a ejercerla. Los planes son que regrese nuevamente”, dijo Gabriel Miranda, gerente general de los Piratas, a El Nuevo Día.

“Vamos a sentarnos a hablar sobre el futuro del equipo y, si estamos en la misma página, continuaremos (juntos)”, agregó.

Después de dominar la fase regular, Miranda expresó que los Piratas se quedaron sin gasolina en la final, serie en la cual no pudieron encontrar su ofensiva. Luego de promediar 83.4 puntos por partido, los Vaqueros limitaron al quinteto de Guajataca a 68.7 unidades en tres choques. Los refuerzos Mark Lyons y Lamar Petterson fueron los únicos que promediaron puntos en doble figura (15.3 y 13.0 respectivamente).

PUBLICIDAD

“Estamos tristes porque pensábamos que regalarnos la oportunidad de ganar el campeonato. La verdad es que perdimos esos primeros cuartos y el marcador se abría temprano. Tuvimos una buenas segundas mitades pero se nos hizo difícil meter el canasto para irnos al frente. Ese tiro lo tuvimos en las manos muchas veces y no ejecutamos”, evaluó Miranda.

“Además, el cansancio y desgaste como equipo nos pasó factura al final. Nos quedamos sin gasolina para dar ese empujón que nos caracteriza. Defensivamente lucimos bien, pero no tuvimos las piernas en la ofensiva”, agregó.

Así las cosas, Miranda apunta a rejuvenecer a escuadra para la temporada entrante. En sus filas, cuentan con veteranos como Alejandro “Bimbo” Carmona (37 años), Ramón Clemente (35 años), Luis “Pelacoco” Hernández (32 años) y Jorge Brian Díaz (31 años). Para la reanudación en Río Grande, no contaron con el escolta Mike Rosario por lesión en la pantorrilla, y para el tercer choque quedó fuera el alero Alexander Franklin por una lastimadura en la corva.

“Tenemos que añadir piernas al grupo. Eso todo lo Puerto Rico lo vio. Patterson no llego en la condición que esperábamos. La pandemia, no todo el mundo, tuvo situaciones a su favor estar en excelentes condiciones física. Nos pasó a nosotros. No tuvimos la ’pre burbuja’ deseada porque paramos muchos, como cuatro veces, para protegernos de unos casos sospechosos de COVID-19. Eso nos sacó de ritmo. Los veteranos necesitan caer en ritmo, más preparación que los jóvenes, y por eso vimos que los equipos veteranos se quedaron (Ponce y Arecibo)“, indicó Miranda.

“Todos los equipos tuvieron sus situaciones y no quiero poner esto como excusa. Tenemos que estar orgullos de que llegamos a la final y perdimos contra un gran equipo (Bayamón). Ahora, tenemos que evaluar dónde hay que mejorar y volvernos a dar la oportunidad. Llevamos cinco series finales desde 2009 y demuestra el éxito de la franquicia en esta nueva etapa del baloncesto”, añadió.