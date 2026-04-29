Cayó el telón del baloncesto universitario y hay nuevo monarca. Los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) conquistaron ayer martes el campeonato de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) al imponerse 72-63 sobre los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) en un tercer y decisivo partido celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

La final, entre dos quintetos de alto nivel, cumplió con el libreto de una serie cerrada y se definió en los minutos finales. UAGM marcó el ritmo desde el salto inicial con intensidad defensiva y ejecución en media cancha para llevarse el primer parcial 21-17. La USC respondió tras quedar abajo por 11 con 3:01 por jugar en el primer cuarto, ajustando su ofensiva y atacando la pintura, pero no logró quebrar la solidez rival.

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El segundo periodo se tornó físico y disputado, con constantes roces y reclamos que obligaron a la intervención arbitral. Aun así, los Taínos se fueron al descanso con una ventaja mínima de 33-31. La tendencia continuó en el tercer cuarto, donde cada posesión pesó y UAGM sostuvo la delantera, 45-44, gracias a su disciplina defensiva.

“Primeramente gracias a Dios y a mi equipo. Es el primer campeonato que vivimos. Esto se trata de unión y ser una familia”, expresó el Jugador Más Valioso, Edison Fuentes, tras el encuentro.

En el cuarto final, UAGM cambió la marcha. Un parcial de 27-19, impulsado por transiciones rápidas y control del rebote, le permitió despegarse definitivamente y asegurar el título.

Fuentes lideró a los campeones con 17 puntos, seguido por Omar Sánchez con 13 y José Medina con 11. Por la USC, Keven Adormo encabezó la ofensiva con 21 tantos, mientras Diego Rodríguez sumó 14 y José Vargas añadió nueve.

“Estuvimos haciendo ajustes tras ajustes para salir con esta victoria… este premio se lo dedico al equipo y a mi familia”, añadió Fuentes.

El cetro representa el primero para la UAGM como sistema unificado desde 2018-2019 y consolida el proyecto bajo el dirigente Leo Arill, tras completar una progresión de podio: plata en 2024, bronce en 2025 y oro en 2026.