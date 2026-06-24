Nueva York. Los Wizards de Washington seleccionaron al alero AJ Dybantsa, quien lideró en anotación en su única temporada en BYU, con la primera selección del Draft de la NBA la noche del martes.

Dybantsa promedió 25.5 puntos, destacado por una actuación de 43 puntos que rompió el récord de anotación para un jugador de primer año de BYU.

Con 6′9″ y 217 libras, Dybantsa ha generado comparaciones con Kevin Durant, quien resulta ser su jugador favorito. Durant creció en el área de Washington, y los aficionados de los Wizards solo pueden esperar que Dybantsa esté a la altura de las comparaciones.

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Yer a Wizard, AJ 🌟



AJ Dybantsa is heading to the District at No. 1 🔥 pic.twitter.com/42atCNr441 — ESPN (@espn) June 24, 2026

Sin duda esperan que sea mejor que el pívot Kwame Brown, la selección que Washington hizo en 2001, la primera vez que tuvo la selección número 1 después de que la NBA cambiara los formatos del draft para eliminar las selecciones territoriales en 1966. Los Wizards eligieron a John Wall en 2010 la otra vez, y él sí se convirtió en un All-Star.

Pareció decir una rápida oración después de que se anunció su nombre, luego subió al escenario para saludar al comisionado Adam Silver y se puso una gorra negra de los Wizards que combinaba muy bien con su traje negro.

Dybantsa superó a otro jugador de primer año, Darryn Peterson de Kansas, quien fue seleccionado con el segundo turno por Utah. Aunque algunos pensaban que Peterson tenía más talento en la clase, el escolta se perdió 11 partidos durante la temporada por lesiones y enfermedad, lo que potencialmente generó algunas dudas que Dybantsa no tenía.

Cameron Boozer, el jugador universitario del año en su única temporada en Duke, fue seleccionado con la número 3 por Memphis. Caleb Wilson, otro alero de primer año de la rival Carolina del Norte, fue a Chicago con la siguiente selección.

Esos jugadores fueron los cuatro primeros esperados durante todo el proceso previo al draft, aunque ciertamente había argumentos para que Peterson fuera primero. O para Boozer, por su trayectoria después de promediar 22.5 puntos, 10.2 rebotes y 4.1 asistencias por partido para Duke, donde su padre, Carlos, también jugó antes de convertirse en dos veces All-Star de la NBA.

Se esperaba que la incertidumbre comenzara en el quinto turno. Los Clippers de Los Ángeles adquirieron los derechos de esa selección después de un intercambio con los Pacers de Indiana y la usaron para elegir al escolta de Illinois Keaton Wagler. Luego, los Nets de Brooklyn, anfitriones, se decidieron por el escolta de Louisville Mikel Brown Jr.